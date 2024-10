Vogue Williams und Spencer gönnen sich einen Luxus-Urlaub

Vogue Williams (39) und ihr Ehemann Spencer Matthews (36) gönnen sich derzeit eine luxuriöse Auszeit an der Amalfiküste in Italien. Nach Spencers anstrengender Marathon-Herausforderung entspannen die beiden in einer pompösen Suite des Fünf-Sterne-Hotels Anantara Convento Di Amalfi, die pro Nacht umgerechnet stolze 3.000 Euro kostet. Von ihrer kinderfreien Reise teilt die 39-Jährige Eindrücke auf Instagram und zeigt ihren Fans ihr Zimmer, das Frühstücksbuffet und romantische Mittagessen.

Doch offenbar lief nicht alles wie geplant. Zu den Schnappschüssen schreibt die Moderatorin nämlich: "Ein gestrichener Flug konnte uns nicht davon abhalten, hierherzukommen. Ich bin so froh, mit Spenno weg zu sein (obwohl ich mich als Mutter schuldig fühle)! Ich habe vor, mich die nächsten Tage mit meinem zweitbesten Freund an der Amalfiküste durchzufressen!" Die Auszeit nutzt das Paar aber nicht nur für Zweisamkeit, sondern auch um den Geburtstag von Vogue zu feiern. "Nach acht Jahren immer noch so verliebt in dich zu sein, ist das, was das Leben ausmacht! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine wunderbare Frau. [...] Die letzten drei Tage in Amalfi waren so entspannend und schön – ein wahrer Genuss mit meiner besten Freundin", kommentiert Spencer seinen Insta-Beitrag.

Neben ihrem Urlaub sprach Vogue kürzlich über die negativen Kommentare, die sie bezüglich ihres Gewichts erhält, und lobte gleichzeitig Spencers durchtrainierten Körper, der nach 30 Wüstenmarathons in 30 Tagen in Topform ist. Gegenüber The Sun verriet sie: "Es gibt einige wirklich faule Eier auf der Welt. Es bedeutet mir absolut nichts, was jemand über meinen Körper sagt, denn wisst ihr was? Ich fühle mich wirklich fit und gesund." Zu ihrem Ehemann findet sie ebenfalls liebe Worte. "Er sieht großartig aus. Er ist in phänomenaler Form. Aber ehrlich gesagt, ich würde ihn auch attraktiv finden, wenn er es nicht wäre. Aber alle Achtung vor ihm. Niemand ist glücklicher mit seinem Körper als er selbst!", erzählte die dreifache Mutter weiter.

Anzeige Anzeige

Instagram / spencermatthews Vogue Williams und Spencer Matthews in Italien, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Vogue Williams mit ihrem Mann Spencer Matthews

Anzeige Anzeige