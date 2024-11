Selten: Paul Mescal mit Freundin bei "Gladiator II"-Premiere

Seit einigen Monaten bändelt der neue "Gladiator"-Star Paul Mescal (28) mit der Sängerin Gracie Abrams (25) an. Normalerweise hält er sein Liebesleben sehr privat, doch jetzt zeigte sich der Schauspieler bei keinem geringeren Event als bei der Los-Angeles-Premiere des Blockbusters "Gladiator II". Laut People lief das frische Pärchen zwar nicht gemeinsam über den roten Teppich, doch bei der Afterparty bekundeten sie ihre Zuneigung zueinander. Dort posierten sie unter anderem für Fotos, die auf der TikTok-Seite des Films gepostet wurden.

Dass Paul sich in Verbindung mit einer Frau so öffentlich gezeigt hat, ist eigentlich sehr selten. "Wie ich in meinem Privatleben drauf bin, ist so wertvoll für mich, weil ich nur sehr wenig Privatleben haben kann. Es mag von öffentlichem Interesse sein, aber es ist keine Information, die ich der Öffentlichkeit schulde", begründete er sein Verhalten gegenüber GQ. Auch für seinen Erfolg als Schauspieler ist es ihm wichtig, sein Privatleben von der Öffentlichkeit abzugrenzen: "Wenn man diese Grenzen nicht zieht, wissen die Leute viel zu viel über einen, und dann können sie sich nicht auf eine fiktive Rolle einlassen."

Seit Sommer dieses Jahres wurden der Schauspieler und Gracie in Verbindung miteinander gebracht, nachdem sie gemeinsam in London gesichtet wurden. Die Gerüchte über eine mögliche Beziehung wurden dann verstärkt, als Paul sie bei ihrem Konzert in New York im Oktober unterstützte. Auch eine Quelle berichtete People danach, dass Paul und Gracie "stark im Rennen seien." Ende Oktober war Paul dann erneut für die Musikerin auf einem Konzert in Miami anwesend. Sehr süß unterstützte der 28-Jährige die Sängerin bei ihrem Voract für keine Geringere als Pop-Queen Taylor Swift (34).

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Mescal bei der "Gladiator II"-Premiere im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Gracie Abrams, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige