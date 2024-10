Süßer Support: So unterstützt Paul Mescal seine Freundin

Paul Mescal (28) hat am vergangenen Sonntagabend seine Freundin Gracie Abrams (25) bei ihrem Konzert während der "Eras Tour" in Miami unterstützt. Der 28-jährige Schauspieler war im Hard Rock Stadium anwesend, um Gracies Auftritt als Voract von Taylor Swift (34) zu verfolgen. Da Paul dafür bekannt ist, sein Privatleben vor neugierigen Augen zu schützen, überraschte es die Fans laut Just Jared, ihn im unüberdachten VIP-Bereich der Location beim Unterstützen seiner Freundin zu erleben.

Nur wenige Stunden zuvor hatte Paul an der prestigeträchtigen Academy Museum Gala in Los Angeles teilgenommen, wo er zusammen mit 150 anderen Prominenten erschienen war. Dort wurde ihm der Vantage Award überreicht, der Künstler oder Gelehrte ehrt, die sich kritisch mit vorherrschenden Narrativen im Kino auseinandersetzen. Es scheint, dass er direkt nach der Veranstaltung einen Nachtflug genommen hat, um rechtzeitig zum Konzert seiner Freundin in Miami zu sein. Diese Geste zeigt, wie wichtig ihm Gracies Karriere ist und wie sehr er sie unterstützt. Bereits Anfang des Monats wurde Paul bei Gracies Headliner-Show in der Radio City Music Hall in New York gesehen, was deutlich macht, dass es zwischen den beiden ernster geworden ist.

Paul und Gracie daten sich erst seit diesem Sommer, doch ihre Beziehung zieht immer wieder die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich. Der irische Schauspieler erlangte internationale Bekanntheit durch seine Rolle in der Serie "Normal People" und arbeitet derzeit an dem mit Spannung erwarteten Film "Gladiator II". Gracie wiederum ist eine talentierte Sängerin und Songwriterin sowie die Tochter des renommierten Regisseurs und Produzenten J. J. Abrams (58). Die Spekulationen über Pauls Liebesleben waren in den letzten Jahren immer wieder Gesprächsstoff für Fans und Medien. Von Phoebe Bridgers (30) bis hin zu angeblichen Romanzen mit Florence Pugh (28) oder Natalie Portman (43) – Gerüchte gab es viele. Jetzt scheint er wohl sein neues Glück gefunden zu haben!

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Paul Mescal und Gracie Abrams

Anzeige Anzeige

Getty Images Paul Mescal bei der Premiere von "All of Us Strangers" in London

Anzeige Anzeige