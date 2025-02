"Die Kocharena"-Jurorin Katja Burghardt mit 62 verstorben

Traurige Nachrichten aus der Medienwelt: Katja Burghardt, die ehemalige Jurorin der VOX-Sendung "Die Kocharena", ist nach langer Krankheit im Alter von 62 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht wurde von ihrem letzten Arbeitgeber, dem Hamburger Jahreszeiten Verlag, bestätigt. Die TV-Persönlichkeit war nicht nur ein bekanntes Gesicht der deutschen Fernsehlandschaft, sondern prägte als Journalistin über Jahrzehnte hinweg erfolgreiche deutsche Magazine, wie zuletzt als Chefredakteurin von "Vital" und weiteren Magazinen. Die Trauerfeier wird am 21. Februar 2025 um 9:30 Uhr in der Kapelle 12 auf dem Ohlsdorfer Friedhof stattfinden.

In ihren Positionen bei "Vital" und "essen & trinken", "Maxi" und "Petra" setzte sie Maßstäbe und begeisterte Millionen Leserinnen. Das betont auch der Verlag in seinem emotionalen Nachruf auf LinkedIn und bezeichnet die Redakteurin als "das Herz unseres Dreamteams". Bekannt wurde sie einem breiten Publikum zwischen 2007 und 2013 durch ihre Rolle in der beliebten Kochshow "Die Kocharena". Dort saß sie gemeinsam mit Reiner Calmund (76) und Heinz Horrmann (82) und bewertete die Leistungen der Kandidaten.

Abseits ihrer beruflichen Meilensteine war Katja für ihre Leidenschaft, Energie und Herzlichkeit bekannt. Ihr privates Leben hielt Katja weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, doch Kollegen beschrieben sie als herzlich und charmant. Ihre Schwester Dr. Iris Burghardt war es, die schließlich die traurige Nachricht gegenüber ihrem Verlag und Kollegen bestätigen ließ. Durch ihr Engagement im Medienbereich und ihre Zeit als Jurorin im Fernsehen wird sie für die Branche wohl lange unvergessen bleiben.

ActionPress Reiner Calmund, Katja Burghardt und Heinz Horrmann bei "Die Kocharena"

ActionPress Katja Burghardt, Journalistin

