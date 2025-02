Barbara Becker knutscht mit ihrem neuen Freund in Mailand

Barbara Becker (58) genießt derzeit das Leben in Mailand in vollen Zügen. Gemeinsam mit ihrem neuen Partner, dem italienischen Geschäftsmann Marcello Montini, wurde die Ex-Frau von Boris Becker (57) bei einem romantischen Spaziergang in der italienischen Modestadt gesichtet. Das Paar zeigte sich verliebt, hielt Händchen, lachte gemeinsam und tauschte auf offener Straße Küsse aus. Fotos des frischverliebten Paares veröffentlichte Bild. Erst vor wenigen Wochen hatte Barbara bekannt gegeben, dass sie nach 25 Jahren in den USA wieder nach Europa ziehen wird – genauer gesagt nach Mailand, wo auch ihr Ex Boris und seine Frau Lilian de Carvalho Monteiro wohnen.

Im Interview mit dem Blatt verriet Barbara, dass sie bereits eine Wohnung in der Stadt gefunden habe, die sie aktuell einrichte. Für sie sei es ein erstes "Reinschnuppern" in das berühmte italienische Dolce Vita. Auch kulinarisch habe sie sich schnell angepasst, schwärmte sie von der italienischen Küche und den Kochkünsten ihres Liebsten: "Marcello kocht ganz toll Pasta. Ich habe jetzt eine pinkfarbene Küche in meiner Mailänder Wohnung. Die ist richtig retro." Hochzeitspläne schmiedet das Paar aber nicht. "Es läuft alles super, wie es jetzt ist. Ich bin echt angekommen bei mir. Ich habe auch nicht so eine Disney-Fantasie, dass ich denke, dass eine Hochzeit unbedingt sein muss", betonte Barbara.

Im September zeigte Barbara ihren Marcello erstmals im Netz. Auf Instagram veröffentlichte die Designerin einen Schnappschuss mit dem Italiener und ihren beiden Söhnen Noah (31) und Elias Becker (25). Auch Noahs Freundin Brittany Fousheé ist auf dem Foto zu sehen. "Glücklich darüber, dass wir zusammen sind!", kommentierte Barbara den Beitrag.

Getty Images Barbara Becker, Unternehmerin

Instagram / barbarabeckersworld Barbara Becker, Marcello Montini, Brittany Fousheé, Noah und Elias Becker

