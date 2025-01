Barbara Becker begeistert Fans mit Mucki-Foto mit Sohn Elias

Barbara Becker (58) hat wohl einen ordentlichen Schluck aus dem Jungbrunnen getrunken – denn im Netz sorgt die Unternehmerin mit ihrem jugendlichen Aussehen für Begeisterung. Auf Instagram veröffentlichte die Ex-Frau von Boris Becker (57) zwei beeindruckende Fotos mit ihrem Sohn Elias (25). Auf der ersten Aufnahme posieren Mutter und Sohn in einer sportlichen Bodybuilder-Pose und präsentieren ihre durchtrainierten Arme. Auf einem zweiten Bild, das offenbar vor 20 Jahren aufgenommen wurde, sieht man Barbara mit Elias am Strand – er noch ein kleiner Junge, sie in Jeans und Bikinioberteil. Unterlegt hat sie die Aufnahmen mit den Worten "Durch die Jahre" und einem roten Herz sowie zwei Muskel-Emojis.

Die Fans zeigen sich begeistert und feiern Barbaras Fitness und ihr zeitloses Aussehen. "Du bist immer noch wunderschön, bloß weiser geworden" und "Tolle Frau! Super trainiert, da gehört viel Disziplin dazu! Respekt!" kommentieren die Follower ihr jugendliches Erscheinungsbild anerkennend. Ein Fan meint scherzhaft: "Ist dein Teil der Bucht wirklich der Jungbrunnen?" – eine Anspielung auf Barbaras Wohnort in Florida.

Ihrem Zuhause in den USA wird Barbara schon bald den Rücken kehren – und zwar für die Liebe. Nach 25 Jahren im sonnigen Florida zieht die 58-Jährige zurück nach Europa. "Ich habe in Mailand jetzt eine Wohnung gefunden, die ich gerade einrichte. Da wohnt ja auch mein Freund Marcello. Es ist für mich nach 25 Jahren das erste Mal, dass ich wieder in Europa lebe", plauderte die Designerin erst vor wenigen Tagen im Interview mit der Bild aus.

Instagram / barbarabeckersworld Throwback-Foto von Barbara Becker und ihrem Sohn Elias

Instagram / barbarabeckersworld Barbara Becker, Marcello Montini, Brittany Fousheé, Noah und Elias Becker

