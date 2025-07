Promi-Sohn Noah Becker gibt seltene private Einblicke

Noah Becker (31) hat in der NDR-Talkshow über sein Liebesleben und seine Familie gesprochen und dabei tiefe Einblicke gewährt. Der 31-jährige Künstler ist in einer Beziehung mit der US-amerikanischen Sängerin Brittany Fousheé, die durch ihre Teilnahme an der Castingshow "The Voice" in den USA bekannt wurde. Obwohl das Paar eine Fernbeziehung zwischen Berlin und Los Angeles führt, zeigt sich Noah glücklich: "Wir haben eine Drei- oder Vier-Wochen-Regel, die haben wir noch nie gebrochen." Neben der Liebe zu Brittany verbindet die beiden auch ihre Leidenschaft für Kunst.

Doch nicht nur seine Partnerin Brittany sorgt dafür, dass Noah regelmäßig in die USA reist. Auch seine Mutter Barbara Becker (58) lebt dort, zu der er ein enges Verhältnis pflegt. Überhaupt zeigt sich Noah dankbar für seine berühmten Eltern. Er beschreibt sowohl Barbara als auch seinen Vater Boris Becker (57) als inspirierende Persönlichkeiten: "Was die geleistet haben... ich bin echt dankbar." Während er im NDR-Studio über seine Familie sprach, hielt er ein besonderes Accessoire in die Kamera – Socken mit den Gesichtern seiner Eltern darauf. Das, so Noah, sei für ihn der "ultimative Liebesbeweis".

Neben seiner Rolle als Sohn beschäftigt sich Noah seit Jahren mit seiner eigenen Kunst. Seine erste Ausstellung in Berlin mit dem Titel "Face Your Fear" war für ihn ein bedeutsamer Moment, wie er stolz erklärte. Boris, der kürzlich die erneute Vaterschaft mit seiner Frau Lilian de Carvalho Monteiro verkündet hat, dürfte stolz auf das Engagement seines ältesten Sohnes sein. Die Erwartung eines weiteren Kindes untermauert Boris' Familienglück, während Noah durch seine eigenen Worte eine enge Verbindung und tiefe Dankbarkeit gegenüber beiden Elternteilen zeigt.

Getty Images Noah Becker in Frankfurt am Main

Getty Images Noah Becker und seine Mutter Barbara Becker im Februar 2024

Instagram / borisbeckerofficial Boris Becker mit seinem ältesten Sohn Noah Becker