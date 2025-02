Barbara Becker plaudert über ihren Neuanfang in Mailand

Barbara Becker (58) hat sich für einen Neubeginn entschieden und ihr Leben nach Mailand verlegt, wo auch ihr Lebensgefährte Marcello Montini wohnt. Nach 25 Jahren in Miami, die sie mit ihren Söhnen Noah (31) und Elias (25) dort verbracht hatte, hat sie nun den Atlantik überquert, um näher bei ihrem Partner zu sein. Ihre Wohnung befinde sich in direkter Nähe zu Marcello: "Die ist genau unterhalb von ihm, wir sehen unsere Balkone", erklärte sie im Podcast "M wie Marlene" mit Marlene Lufen (54). Kurz nach ihrem Umzug sei ihr überraschend ihr Ex-Mann Boris Becker (57) vor ihrer Haustür begegnet: "Das war, wie wenn du ein Einhorn siehst", sagte sie lachend.

Grund für den Umzug nach Europa sei die große Liebe, erklärte die 58-Jährige weiter. Dabei sei es ihr dennoch wichtig, ein Stück Eigenständigkeit zu bewahren. Ihre Wohnung richte sie derzeit ganz nach ihren Vorstellungen ein – von einer pinken Küche bis hin zu auffälligen Mustern. "Seine Kinder sind auch noch kleiner, deshalb ist es wichtig, dass ich auch mein eigenes Ding habe", fügte sie hinzu. Zudem lernt Barbara Italienisch und nimmt sich bewusst Zeit für kreative Projekte wie Töpfern oder Schreinern. Diese Freiheit habe sie erst, seit ihre eigenen Söhne aus dem Haus seien. Ihr früherer Alltag sei ganz auf ihre Kinder ausgerichtet gewesen. Den neuen Lebensabschnitt geht sie voller Offenheit und Zuversicht an: "Ich habe nie groß nachgedacht, ich habe eigentlich immer aus dem Bauch heraus entschieden."

Mailand birgt für die Unternehmerin und Autorin aber auch Herausforderungen. So sprach sie im Podcast offen über Vorurteile, denen sie aufgrund ihrer Hautfarbe und Frisur regelmäßig begegnet: Menschen hielten im Alltag ihre Handtaschen fest und am Flughafen werde sie häufiger kontrolliert als andere. Trotzdem möchte Barbara diesen Erfahrungen mit Dialog und Offenheit begegnen, um Stereotype aufzubrechen. Den neuen Lebensabschnitt beschreibt sie als einen Schritt heraus aus der Miami-"Bubble" und mitten hinein in die Vielfalt und das Leben einer pulsierenden europäischen Metropole.

Getty Images Noah und Barbara Becker beim Event "Was BEWIRKEN.Hautnah" in Berlin, 2024

Instagram / barbarabeckersworld Elias und Barbara Becker im September 2024

