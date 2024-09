Barbara Becker zeigt erstmals ihren Freund Marcello im Netz

Barbara Becker (57) hat einen neuen Mann an ihrer Seite – und daraus macht sie keinen Hehl! Auf Instagram zeigt sich die Unternehmerin jetzt erstmals mit ihrem Liebsten. Auf einem Schnappschuss kuschelt sich die Designerin an ihren Partner Marcello Montini und lächelt glücklich in die Kamera. Auch ihre Söhne Noah und Elias Becker (25) sind mit von der Partie, ebenso wie Noahs Freundin Brittany Fousheé.

Gemeinsam sitzen die fünf auf einer Couch in einem Lokal in Mailand – und haben sich mächtig in Schale geworfen. Anlass für die schicken Outfits ist die Fashion Week, die die fünf gemeinsam besuchen. Wie froh die 57-Jährige darüber ist, mit ihren Lieblingsmenschen beisammen zu sein, macht sie mit den liebevollen Worten deutlich: "Glücklich darüber, dass wir zusammen sind!"

Viel ist über Barbara und Marcellos Beziehung nicht bekannt. Wie Bild erfahren haben will, lernten sich die beiden aber wohl während eines Dinners mit gemeinsamen Freunden in Miami kennen. Damals habe es zwischen der Ex von Boris Becker (56) und dem italienischen Geschäftsmann sofort gefunkt. Seither gehen die zwei gemeinsam durchs Leben.

Instagram / barbarabeckersworld Barbara Becker, Marcello Montini, Brittany Fousheé, Noah und Elias Becker

Getty Images Barbara Becker bei der Tribute-To-Bambi-Gala im September 2024

