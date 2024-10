Barbara Beckers Sohn Elias ist zum Muskelprotz geworden

Elias Becker (25), der jüngste Sohn von Boris (56) und Barbara Becker (57), sorgt für Staunen: In seiner Instagram-Story meldete er sich kürzlich mit einem Spiegelselfie aus dem Fitnessstudio bei seinen über 200.000 Followern. Mit lässiger Mütze auf den dunkelblonden Locken posiert Elias vor gigantischen Hanteln und präsentiert stolz seine beeindruckenden Muskeln. Das Training hat sich offensichtlich ausgezahlt, denn der einst schüchterne Junge hat sich zu einem echten Hingucker entwickelt und begeistert seine Fans nun mit seinem durchtrainierten Körper.

Doch das intensive Workout rentiert sich für Elias nicht nur optisch, sondern auch beruflich: Als Männer-Model ist er bereits auf mehreren Laufstegen unterwegs gewesen und erntet viel Anerkennung in der Modewelt. Aktuell ziert er das Cover der digitalen Ausgabe des "Le Mile"-Magazins und setzt seinen definierten Körper dabei gekonnt in Szene. Ob in schicken Anzügen, kuscheligen Strickjacken oder modischen Oversize-Oberteilen – Elias macht in jedem Outfit eine hervorragende Figur.

Immer wieder lässt der Promi-Spross seine Follower im Netz an seinen Fitnesserfolgen teilhaben. So auch vor wenigen Monaten während seiner Auszeit in Norwegen – denn dort genoss Elias nicht nur die atemberaubende Landschaft in vollen Zügen: In einer Reihe von Bildern auf Instagram zeigte der 25-Jährige auch stolz seinen durchtrainierten Körper. Besonders ein Foto fiel dabei ins Auge: Elias posierte oberkörperfrei auf einem Felsen und gewährte seinen Fans einen beeindruckenden Blick auf seinen knackigen Oberkörper. "Fjord für Fjord", kommentierte er die Schnappschüsse, die seine Abenteuer im hohen Norden festhielten.

Instagram / eliasbecker Elias Becker im Oktober 2024

Instagram / eliasbecker Elias Becker im Juli 2024

