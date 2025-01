Barbara Becker zieht für ihren Freund nach Mailand um

Für Barbara Becker (58) beginnt ein neues Kapitel: Die Designerin und Unternehmerin macht einen mutigen Schritt und zieht nach Italien. Der Grund für die Entscheidung ist ihre neue Liebe, Marcello Montini, ein italienischer Geschäftsmann. Wie Medien berichten, hat Barbara ihr Haus in Miami verkauft und richtet sich nun in Mailand ein – ganz nah bei ihrem Partner. "Es fühlt sich an wie ein neuer Anfang", wie Bild aus dem Freundeskreis erfahren haben will. Barbara möchte private und berufliche Projekte in der Modestadt vereinen.

Wer glaubt, Barbara habe ihren Umzug überstürzt entschieden, täuscht sich. Bereits seit einigen Monaten pendelte sie regelmäßig zwischen den USA und Mailand. Hier besuchte sie nicht nur Marcello, sondern auch Events wie die Fashion Week, auf der sie zuletzt mit ihrer Familie gesichtet wurde. In Italien soll sie zudem auf der Suche nach neuen kreativen Möglichkeiten und Projekten sein. Freunde verrieten der Bild, dass Marcello ihr großer Rückhalt sei: "Mit ihm an ihrer Seite fühlt sie sich angekommen."

Ihre Beziehung mit Marcello hatte Barbara vor wenigen Wochen öffentlich gemacht. Auf Instagram präsentierte sie stolz ein Foto, das sie mit ihm, ihren Söhnen Noah und Elias Becker sowie Noahs Freundin Brittany Fousheé zeigte. Die Patchwork-Runde, die in Mailand fröhlich und vertraut zusammen saß, sorgte für große Aufmerksamkeit. Barbara und Marcello hatten sich Berichten zufolge bei einem Dinner in Miami kennengelernt. Zwischen der Ex-Frau von Boris Becker und dem Italiener habe es damals sofort gefunkt. Nun steht Mailand nicht nur für ihre Liebe, sondern auch für einen Neuanfang.

Instagram / barbarabeckersworld Barbara Becker, Marcello Montini, Brittany Fousheé, Noah und Elias Becker

Getty Images Barbara Becker bei der Tribute-To-Bambi-Gala im September 2024

