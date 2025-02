Barbara Becker und Söhne setzen auf Pilates und Schnecken

Barbara Becker (58) und ihr Sohn Elias (25) sorgten kürzlich mit einem besonders sportlichen Schnappschuss für Aufsehen: In ihrem Zuhause in Miami ließen Mutter und Sohn für die Kamera ihre Muckis spielen. Jetzt verriet die gebürtige Heidelbergerin gegenüber Bild, wie sie und ihre Söhne sich fit halten: "Pilates gehört bei uns seit Jahren dazu." Diese Art des Ganzkörpertrainings sei bei den Beckers jedoch nur ein Teil von einem ganzheitlich durchdachten Lebensstil, der von gesunder Ernährung und speziellen Gesichtsbehandlungen – unter anderem mit Schneckenschleim – ergänzt werde.

Elias, der im Gegensatz zu seinem Bruder Noah (31) noch in den USA lebt, folgt Barbaras Beschreibung nach einer strikten Routine. Eine Schublade voller Proteine, Heilpilze und homöopathischer Mittel gehöre für ihn genauso dazu wie der Verzicht auf Alkohol und die Vorliebe für Tee. Zudem mache er mit Barbara regelmäßig Gesichtspflegeanwendungen, die sogar extravagante Produkte wie Schneckenserum umfassen. Diese sollen die Hautbarriere stärken und Pigmentflecken reduzieren. Noah, der als Künstler in Berlin lebt, setze seinerseits auf frische Säfte aus Roter Bete, Karotten und Ingwer sowie auf eine natürliche Ernährung mit vielen Nüssen und Salaten, wie seine Mutter im Interview stolz berichtete. Doch für beide sei gesunder Lifestyle nicht nur eine äußere Angelegenheit: "Am Ende ist es viel wichtiger, Empathie, Nächstenliebe und Selbstliebe zu haben", erklärte sie.

Für die 58-Jährige selbst steht aktuell ein großer Umbruch bevor: Nach 25 Jahren in den USA zieht sie aus Liebe zu ihrem Partner Marcello Montini zurück nach Europa, wo sie ihrem Sohn Noah näher sein wird. Die Verbindung zwischen den drei Beckers galt immer als besonders eng, auch nach der Scheidung von Tennislegende Boris Becker (57), dem Vater der beiden Brüder. Auch in Interviews betonte Barbara immer wieder, wie wichtig ihr, neben körperlichem Wohlbefinden, eine innige Beziehung und gegenseitige Unterstützung in der Familie seien.

Instagram / barbarabeckersworld Mutter-Sohn-Duo Barbara und Elias Becker, Januar 2025

Getty Images Boris, Elias und Barbara Becker bei der She's-Mercedes-Show in Berlin im Februar 2020

