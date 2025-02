So stolz ist Anna-Carinas Freund auf ihre Dschungelleistung

Anna-Carina Woitschack (32) musste das Dschungelcamp an Tag 14 verlassen. Dass die Schlagersängerin aber so lange durchgehalten hat, macht nicht nur sie selbst, sondern vor allem ihren Partner Daniel besonders stolz. In einem Instagram-Post widmet er ihr jetzt liebevolle Worte. "Ich bin unglaublich stolz auf sie, denn ich weiß ganz genau, was für eine tolle und starke Frau sie ist. Während der Dschungelprüfungen habe ich oft die Angst in ihren Augen gesehen, und in diesen Momenten habe ich selbst mit den Tränen gekämpft", schreibt Daniel. Seine Anna habe sich aber allen Herausforderungen gestellt und sei dabei immer sie selbst geblieben. "Du hast bewiesen, wie stark du wirklich bist, und ich bewundere dich dafür", schließt er ab.

Anna-Carina gab im Camp immer ihr Bestes. Doch wie bei den meisten anderen Campern war das in den Prüfungen meist nicht ausreichend, denn die 32-Jährige war oft in ihrer Angst gefangen. Zwar schaffte sie es, in einer Prüfung mit Pierre Sanoussi-Bliss ein paar Sterne zu ergattern, aber erst, nachdem die beiden die Plätze getauscht hatten – denn Anna-Carina traute sich nicht, unter Wasser zu tauchen. Die nächste Prüfung zusammen mit Jörg Dahlmann (66) brach sie dann sogar ab: Im Solarium "Murwillumbah Sun" wurden die beiden in Kisten gesperrt, die Sonnenbänken geähnelt hatten. Die Enge und Dunkelheit gaben der Musikerin den Rest. Das Duo musste mit null Sternen zurück ins Camp.

Auch zwischenmenschlich kriselte es immer mal wieder mit den anderen Campern. Vor allem mit Edith Stehfest hatte es kurz vor Anna-Carinas Auszug noch ordentlich Stress gegeben – und das genau wegen der abgebrochenen Prüfung. Beim Wiedersehen vergangenen Montag machten die beiden einfach da weiter, wo sie noch in der Show aufgehört hatten. Nach ziellosen Diskussionen zog schließlich Anna-Carina die Reißleine und machte Edith sehr deutlich, was sie von ihr hält: "Meine Energie ist wertvoll – wir werden keine guten Freunde mehr. Ich akzeptiere und respektiere dich und sage: Vielen Dank!" Mit anderen Campern wie beispielsweise Pierre oder auch Alessia Herren (23) klappte es dafür besser. Vor allem in letzterer scheint die ehemalige DSDS-Teilnehmerin eine echte Freundin gefunden zu haben.

Anzeige Anzeige

RTL Jörg Dahlmann und Anna-Carina Woitschack, Dschungelcamper 2025

Anzeige Anzeige

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige