TV-Karriere: Anna-Carina Woitschack will nicht nur singen

Anna-Carina Woitschack (32), bekannt als Schlagersängerin und ehemaliger DSDS-Star, überrascht ihre Fans in jüngster Zeit mit einer Vielzahl neuer Projekte. Nach ihrem Debüt bei Die Verräter im Jahr 2023 und einem Shooting für den Playboy 2024 wagt sie sich 2025 ins Dschungelcamp und tritt nun auch in einer Gastrolle in der beliebten Daily-Serie Alles was zählt auf. Im Interview mit dem Portal Web.de verriet Anna-Carina nun, warum es ihr nicht mehr reicht, nur auf der Bühne oder im Tonstudio zu stehen: "Mir ist es ganz wichtig, vielfältig zu sein. Ich möchte meinen Horizont ständig erweitern."

Vor allem ihr Auftritt bei "Die Verräter" scheint einen bleibenden Eindruck bei der Sängerin hinterlassen zu haben. Wie sie berichtet, stellte dieses Sozialexperiment eine ganz neue Erfahrung dar und markierte ihren Einstieg in die Welt der Reality-Shows. Der Mut, sich aus ihrer Komfortzone zu wagen, wurde belohnt: Die Show trug dazu bei, dass Anna-Carina eine breitere Fanbase auch jenseits der Schlagerwelt erreichte. Sie betonte ebenfalls, dass sie aus jedem Projekt etwas Lehrreiches mitnimmt, das ihr später bei ihrer Bühnenarbeit zugutekommt. Ihr Shooting für den "Playboy" beschreibt sie hingegen als persönlichen Befreiungsschlag, nur für sich selbst.

Die Sängerin, die seit ihrer Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" 2011 fest zur Schlagerszene gehört, zeigt sich derzeit so experimentierfreudig wie nie. Anna-Carina will sich offenbar immer wieder neu erfinden und sieht sich selbst als vielseitige Unterhaltungskünstlerin, die gerne ihre Grenzen auslotet. Nach der Trennung von Stefan Mross (49) im Jahr 2022 richtet sie den Blick klar nach vorn. Das zeigt sich auch musikalisch: Ihr neues Album "Abenteuerlust" erscheint laut Web.de im August – ein Titel, der passender kaum sein könnte.

RTL Anna-Carina Woitschack am "Alles was zählt"-Set, 2025

RTL / Stefan Gregorowius Vincent Gross und Anna-Carina Woitschack, "Die Verräter"-Sieger

