Edith schießt gegen Anna-Carina nach deren Dschungelprüfung

Im Dschungelcamp kommt es wieder einmal zu Zoff – und zwar zwischen Edith Stehfest und Anna-Carina Woitschack (32). Nachdem Letztere ihre Prüfung mit Jörg Dahlmann (66) abgebrochen hatte, platzte der Ehefrau von Eric Stehfest (35) am Lagerfeuer der Kragen. Während sich die anderen Promis über ihre Essensvorlieben unterhielten, nuschelte sie gehässig: "So viel Essensgerede. Keine Sterne, aber Essensgerede." Bei ihren Kollegen kam das gar nicht gut an: "Du machst es nur schlimmer. Geh doch da den Weg runter und verpiss dich ein bisschen im Gelände. Du kannst ja dann wiederkommen", kommentierte unter anderem Pierre Sanoussi-Bliss.

Anna-Carina ließ Ediths Worte nicht auf sich sitzen und konterte: "Das zeigt leider ein bisschen dein wahres Gesicht. Weißt du, wie oft die Menschen sich hier zurückhalten, was dich betrifft. Jeden Tag – seit 14 Tagen. Da könnte ich dir auch schon längst einen doofen Spruch reindrücken. Aber das mache ich nicht." Edith holte daraufhin erneut aus und kritisierte die Sängerin: "Wenn man schon die dritte Prüfung abgebrochen hat, finde ich die Haltung schwierig. Wenn man vorher sagt: 'Wählt mich unbedingt, ich kann alles, ich bin tough, ich kriege alles hin, ich habe vor nichts Angst.'"

Hintergrund ist folgender: Für Jörg und Anna-Carina ging es darum, sich jeweils angeschnallt in eine dunkle Truhe zu legen. Doch bevor die Dschungelprüfung überhaupt begonnen hatte, rief die Musikerin: "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!" Damit hatten sie und der Kommentator keinen einzigen Stern verdient und es gab erneut nur Reis und Bohnen. Ihre Mitstreiter zeigten sich, abgesehen von Edith, verständnisvoll. "Sei nicht traurig, mach dir keine Vorwürfe. Vielen anderen wäre es auch so gegangen", tröstete sie beispielsweise ihr Challenge-Partner Jörg.

RTL Edith Stehfest, Dschungelcamp 2025

RTL Jörg Dahlmann und Anna-Carina Woitschack, Dschungelcamper 2025

