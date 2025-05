Krebskampf: Anna-Carina Woitschacks Vater feiert Geburtstag

Anna-Carina Woitschack (32) feiert einen ganz besonderen Tag: den Geburtstag ihres Vaters Wendolin. Momentan kämpft der Papa der Schlagersängerin gegen Krebs, doch sein 81. Ehrentag war für seine Tochter ein Grund, ihre große Liebe und Bewunderung auf Instagram zu teilen. Zu einer Reihe herzerwärmender Fotos richtet Anna-Carina rührende Worte an ihren Vater, in denen sie seinen Mut und seine Stärke zum Ausdruck bringt: "Lieber Papa, heute ist ein ganz besonderer Tag: [...] Du bist mein größtes Vorbild, weil du immer an das Gute in den Menschen glaubst und mit so viel Leidenschaft bei allem bist, was du tust."

Wendolin lebt mit der Diagnose Lymphdrüsenkrebs und hat bereits einige Chemotherapien hinter sich. Trotz der Strapazen verliert er nicht seinen Lebenswillen – ein Aspekt, den Anna-Carina besonders hervorhebt. Sie wünscht sich, dass ihr Vater noch viele Jahre an ihrer Seite bleibt. In ihren Worten: "Deine unglaubliche Stärke und dein Mut inspirieren mich jeden Tag aufs Neue, niemals aufzugeben. Du bist ein echter Kämpfer – das hast du immer bewiesen, egal vor welchen Herausforderungen du standest." Sie glaube ganz fest daran, dass er den Krebs besiegen wird.

Bereits vor wenigen Wochen hatte die Musikerin ihren Fans ein ehrliches Update zum Gesundheitszustand von Wendolin gegeben. "Also, dem Papa geht es den Umständen entsprechend gut. Er bekommt jetzt nach Ostern wieder die nächste Chemo", verriet Anna-Carina auf Instagram. Sie betonte, wie sehr sich ihr Vater darüber freue, Zeit mit seiner Tochter zu verbringen, und dass er trotz der schweren Zeit erstaunlich stark geblieben sei. Im März machte die 32-Jährige die Krebserkrankung ihres Vaters öffentlich. Für Wendolin ist es bereits die zweite Behandlung: Im Sommer 2024 erhielt er erstmals die Diagnose und wurde mehrere Monate behandelt. Doch die Krankheit kam zurück.

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack, Sängerin, mit ihrem Vater Wendolin

