Anna-Carina Woitschack beeindruckt im kurzen Schwarzen

Anna-Carina Woitschack (32) hat am Wochenende auf einer Hochzeitsfeier in der Abtei Stift Seitenstetten in Österreich nicht nur mit ihrer Anwesenheit, sondern auch mit einem betörenden Outfit für Aufsehen gesorgt. Die Sängerin entschied sich für ein kurzes Ensemble in Schwarz, das mit gefiederten Manschetten und gepolsterten Schultern besticht. Zudem ließ die ehemalige Dschungelcamperin eine schwarze Leder-Corsage hervorblitzen und kombinierte dazu eine passende Leder-Clutch, spitze Lack-Pumps und dezente Perlenohrringe.

Auch Partner Daniel präsentierte sich passend gestylt: In schwarzer Hose und schwarzem Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln ergänzte er das elegante Erscheinungsbild seiner Partnerin. Auf dem von Anna-Carina geteilten Schnappschuss strahlt das Paar innige Vertrautheit aus, schmiegt sich aneinander und lächelt in die Kamera. "Wochenend-Modus an", kommentierte die "Mach das nochmal mit mir"-Interpretin ihren Beitrag. Ihren Fans scheint der Anblick zu gefallen: "Wow, Anna", schrieb beispielsweise eine Followerin begeistert.

Anna-Carina und Daniel gehen seit rund zwei Jahren als Liebespaar durchs Leben. Im Januar 2023 machten sie ihre Liebe offiziell. Zuvor war die gebürtige Helmstedterin mit Schlager-Berühmtheit Stefan Mross (49) zusammen. Nach rund vier Jahren Beziehung heiratete das frühere Paar im Juni 2020 live in der TV-Show "Schlagerlovestory". Im November 2022 gaben die Sänger ihre Trennung bekannt, die einen jahrelangen Scheidungsstreit mit sich zieht.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack und ihr Partner Daniel, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Michael Kremer / Future Image / ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige