Anna-Carina Woitschacks Papa hat Krebstherapie überstanden

Ein positives Update von Anna-Carina Woitschack (32). Der Vater der Schlagermusikerin, Wendolin, wurde vor einigen Monaten mit Lymphdrüsenkrebs diagnostiziert und musste sich deshalb bereits mehreren Chemotherapien unterziehen. Nun erzählt Anna-Carina, dass die Behandlung ihres Papas erst mal vorbei ist. "Wir haben uns heute wieder ganz viel Zeit für den Papa genommen. Er hat erst mal die Therapie gut überstanden. Ist natürlich noch ein bisschen geschwächt, aber wir sind alle ganz hoffnungsvoll und drücken die Daumen, dass alles gut wird", verrät sie ihren Instagram-Fans.

In ihrer Story erläutert Anna-Carina auch noch mal, warum es in letzter Zeit etwas ruhiger um sie geworden ist. Die 32-Jährige widmet sich aktuell voll und ganz ihrer Familie, die ihr in dieser Situation besonders am Herzen liegt: "Seht es mir bitte nach, dass ich mich gerade nicht ganz so viel melde, aber die Familie und der Papa gehen gerade vor." Kommenden Monat steht sie allerdings wieder auf der Bühne: Am 22. Juni tritt die Musikerin im ZDF-Fernsehgarten auf.

Vor rund zwei Wochen feierte Wendolin seinen 81. Geburtstag während seiner Chemotherapie. Zu diesem Anlass widmete Anna-Carina ihm liebevolle, rührende Worte im Netz, mit denen sie ihre Bewunderung zum Ausdruck brachte. "Lieber Papa, heute ist ein ganz besonderer Tag: [...] Du bist mein größtes Vorbild, weil du immer an das Gute in den Menschen glaubst und mit so viel Leidenschaft bei allem bist, was du tust." Wie stark er in seiner aktuellen Situation bleibt, bewundert sie: "Deine unglaubliche Stärke und dein Mut inspirieren mich jeden Tag aufs Neue, niemals aufzugeben."

Anzeige Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack mit ihrem Vater Wendolin

Anzeige Anzeige

Instagram / anna Anna-Carina Woitschack, Sängerin, mit ihrem Vater Wendolin

Anzeige Anzeige

Anzeige