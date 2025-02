Pilot soll Vince Neils Freundin das Leben gerettet haben

Am Montag ereigneten sich dramatische Szenen in Arizona: Ein Privatjet und ein Flugzeug kollidierten auf dem Scottsdale Flughafen miteinander. Die Maschine, die den Zusammenstoß verursachte, soll dem Mötley Crüe-Mitglied Vince Neil (64) gehören. Der 78-jährige Pilot Joie Vitosky kam bei dem Unfall ums Leben und soll unter anderem das Leben von Vince' Freundin Rain Andreani gerettet haben. Das behauptet zumindest die Tochter des Verstorbenen im Interview mit Arizona Republic: "Ich glaube ehrlich und von ganzem Herzen, dass die anderen Passagiere nur deshalb noch leben, weil er gestern so gehandelt hat."

Neben Vince' Freundin sollen außerdem ein weiterer Pilot und ein weiterer Passagier an Bord gewesen sein. Rain und ihre weibliche Begleitung zogen sich bei der Kollision wohl schwere Verletzungen zu. Die Partnerin des Musikers soll demnach fünf gebrochene Rippen gehabt haben und befindet sich in ärztlicher Behandlung. Vince' Vertreter äußerten sich bereits zu dem Vorfall auf Instagram: "Um 14:39 Uhr Ortszeit versuchte ein Learjet-Flugzeug Modell 35A, das Vince Neil gehört, auf dem Flughafen Scottsdale zu landen. Aus bisher unbekannten Gründen kam das Flugzeug vom Rollfeld ab und kollidierte mit einem anderen parkenden Flugzeug."

Joie, der verstorbene Pilot, war ein erfahrener Flieger, der in seiner Jugend als Marinepilot begann und bereits für namhafte Persönlichkeiten wie Maureen Reagan oder andere prominente Gesichter flog, bevor er vor einigen Jahren für Vince tätig wurde. Laut seiner Familie war er körperlich in einer ausgezeichneten Verfassung und verfügte über ein außergewöhnlich gutes Sehvermögen, wie Mirror berichtet. Noch ist unklar, wieso sich der dramatische Unfall zutrug.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mötley-Crüe-Sänger Vince Neil, 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Vince Neil bei der Nascar Cup Series in Fontana, 2019

Anzeige Anzeige

Anzeige