Mötley-Crüe-Konzerte verschoben: Vince Neil in Behandlung

Mötley Crüe hat ihre geplante Konzertreihe in Las Vegas kurzfristig abgesagt. Die amerikanischen Rockmusiker, die eigentlich zwischen dem 28. März und dem 19. April im Park MGM auftreten sollten, müssen ihre Shows um sieben Monate verschieben. Grund dafür ist eine erforderliche medizinische Behandlung von Vince Neil (64). Der Sänger wandte sich via Instagram an die Fans und erklärte: "Meine Gesundheit hat oberste Priorität, damit ich euch die unglaublichen Shows bieten kann, die ihr verdient. Ich kann es kaum erwarten, wieder auf der Bühne zu stehen." Die Band äußerte in einer ergänzenden Mitteilung: "Bitte schließt euch uns an und wünscht Vince eine schnelle Genesung." Die verlegten Konzerte sollen nun im September stattfinden.

Das plötzliche Aus der Frühjahrstour folgt für die Band, bekannt für Hits wie "Wild Side" und "Live Wire", auf eine ohnehin turbulente Zeit: Vor wenigen Wochen war Sänger Vince in einen Flugzeugunfall verwickelt, als sein Privatjet auf einem Flughafen in Arizona mit einem anderen Flugzeug kollidierte. Während Vince und seine langjährige Partnerin Rain Hannah mit leichten Verletzungen davonkamen, verlor der erfahrene Pilot Joie Vitosky bei dem Unglück sein Leben. Rain, die vor der Kollision noch Bilder aus dem Jet in den sozialen Medien geteilt hatte, wurde im Anschluss in einem Krankenhaus in Scottsdale behandelt.

Mötley Crüe, die sich im Jahr 1981 formierten, zählen zu den legendärsten Rockbands der 1980er Jahre. Trotz einer Bandgeschichte voller Skandale und Herausforderungen, sowohl gesundheitlich als auch emotional, haben sie treue Anhänger, die sie unterstützen. Vince, der seit 14 Jahren mit Rain liiert ist, zeigt sich regelmäßig dankbar für die starke Community, die hinter ihm steht. In einem Statement betonte er: "Danke für alle Genesungswünsche – sie bedeuten mir mehr, als ihr ahnt." Die Band plant, ab dem 12. September 2025 mit voller Energie die verschobenen Shows nachzuholen und ihren Fans gewohnt spektakuläre Abende zu bieten.

Getty Images Die Mötley-Crüe-Bandmitglieder

Getty Images Mötley Crüe

