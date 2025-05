Wegen Affäre? Vince Neil trennt sich von seiner Freundin

Vince Neil (64), der Frontmann von Mötley Crüe, hat sich nach 15 gemeinsamen Jahren von seiner Partnerin Rain Andreani getrennt. Laut Berichten von TMZ soll der Trennungsgrund eine angebliche Affäre seiner langjährigen Freundin sein. Vince soll mit den Anschuldigungen von einer seiner Assistentinnen konfrontiert worden sein und daraufhin die Reißleine gezogen haben. Angeblich sei die Liebschaft der Blondine schon seit längerer Zeit ein "offenes Geheimnis" im engen Umfeld des Paares gewesen, bis Vince schließlich als Letzter eingeweiht wurde. Ob die Affäre tatsächlich stattgefunden hat, bleibt unbestätigt – jedoch ist Vince überzeugt davon, dass es so war.

Die Trennung kommt nur wenige Monate nach einem dramatischen Flugzeugabsturz, den Rain wie durch ein Wunder überlebte. Vince' Privatjet stürzte in Arizona ab und kollidierte dabei mit einem geparkten Flugzeug. Bei dem tragischen Unglück kam der Pilot des Privatjets ums Leben. Rain, die sich auf dem Weg zu einer Veranstaltung im Pferdesport befand, brach sich fünf Rippen. Vince selbst war nicht an Bord, sondern in Florida, wo er mit Freunden seinen Geburtstag nachfeierte.

Vince Neil, bürgerlich Vincent Neil Wharton, ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Heavy-Metal-Welt. Mit Hits wie "Wild Side" und "Home Sweet Home" feierte er ab 1981 Erfolge mit Mötley Crüe und kehrte nach einer kurzen Trennung 1996 sowie nochmals nach der Auflösung der Band 2015 zurück. Neben seiner Musikkarriere engagiert sich Vince auch als Unternehmer in verschiedenen Branchen, von Weinbergen bis hin zur Mode. Darüber hinaus hat sein Liebesleben in der Vergangenheit oft Schlagzeilen gemacht, denn Beziehungen und Romanzen waren bei dem Musiker keine Seltenheit. Seine letzte, über eine Dekade währende Partnerschaft mit Rain gilt dennoch als eine der beständigsten in seinem Leben.

Getty Images Vince Neil und Rain Andreani, Oktober 2017

Getty Images Vince Neil im Februar 2023

