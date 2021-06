Diesen Abend haben sich die Fans von Vince Neil (60) wohl anders vorgestellt. Eigentlich kennt man den Sänger als Front-Mann von Mötley Crüe, einer der bekanntesten Glam-Metal-Bands. Das wilde Treiben der 1980 gegründeten Band wurde im Netflix-Streifen "The Dirt" sogar inklusive des heftigen Drogenkonsums verfilmt. Inzwischen ist Vince jedoch auch solo unterwegs. Eines seiner Konzerte ging nun allerdings mächtig in die Hose.

Für den 60-Jährigen war es aufgrund der Pandemie der erste Gig nach langer Bühnenabstinenz. Über die Monate hinweg scheint die Stimme des Künstlers jedoch etwas eingerostet zu sein. Nachdem er bereits während seiner Performance immer wieder Probleme hatte, die Töne zu halten, brach Vince das Konzert nach dem 14. Song ab. "Es tut mir leid, Leute. Es ist eine lange Zeit her, dass ich zuletzt gespielt habe – meine verdammte Stimme ist weg", verkündete der Musiker, wie im Videomaterial von Loudwire zu sehen ist. "Wir lieben euch und ich hoffe, wir sehen und beim nächsten Mal", verabschiedete er sich von seinem Publikum und räumte schließlich die Bühne.

Die Zuschauer scheinen nach diesem Auftritt selbst baff zu sein. "Ich stand in der ersten Reihe und habe Vince schon acht Mal auftreten sehen. Das war seine bisher schlechteste Performance", schrieb ein Konzertbesucher in den Youtube-Kommentaren. Dass der "Girls, Girls, Girls"-Interpret in dieser Verfassung eine Stadium-Tour bewältigen könne, bezweifelte der enttäuschte Fan.

Getty Images Mötley Crüe (v.l. Vince Neil, Nikki Sixx, Tommy Lee, Mick Mars) in London, 2015

Getty Images Vince Neil bei der Nascar Cup Series in Fontana, 2019

Getty Images Vince Neil bei der Premiere von "The Dirt" in Hollywood, 2019

