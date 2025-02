Zurück im Netz: So schlecht geht es YouTube-Star Tanzverbot

Anfang Januar besorgte Kilian Heinrich alias Tanzverbot (28) seine Fans mit einem Statement, in dem er deutlich machte, an einem Tiefpunkt zu sein. Obwohl der YouTuber auch betonte, seine zuvor lange Abwesenheit auf Social Media habe ihm nicht gutgetan, blieb es erneut wochenlang still um ihn. Jetzt ist Tanzverbot wieder da – und macht ein trauriges Geständnis. Für seine Abwesenheit die vergangenen Monate habe es einen Grund gegeben, denn der Berliner beendete seine langjährige Beziehung. "Ich war ja zweieinhalb Jahre mit ihr zusammen [...]. Alle zwei Wochen haben wir uns wieder getrennt, wie gesagt – toxische Beziehung", meint Tanzverbot in einem TikTok-Live und ergänzt: "Ich bin jetzt noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, dass es mir besser geht." Stattdessen habe er die vergangenen Monate mit exzessivem Feiern und vor allem jeder Menge Alkohol verbracht.

Doch das ist noch nicht alles. Wiederholt erzählt Tanzverbot seinen Zuschauern, dass sich offenbar auch die Kontakte zu vermeintlichen Freunden verlaufen haben und ihm mittlerweile außer dem Streamen nicht mehr viel bleibe: "Mir müsste es gut gehen, ich müsste eigentlich Millionen auf dem Konto haben. [...] Ey, Leute, 700 Zuschauer, ich habe nichts anderes mehr in meinem Leben. Ich habe nichts mehr. Ich gehe feiern, ich habe da nur oberflächliche Kontakte." Geld wolle er von seinen Fans aber nicht, er freue sich zwar über Unterstützung, wolle die Community aber nicht anbetteln. Allerdings wird sehr deutlich, dass für den Streamer derzeit nicht alles glattläuft. "Das ist nur noch traurig. Ich bin in dieser abgew*chsten, vermüllten Wohnung. [...] Es ist alles verdreckt, guckt euch an, wie ich hier lebe. [...] Es juckt sich keine Sau für dich. Und dann verliere ich mich in dieser Sauferei, in diesem Feierngehen ...", meint er.

Schon vor einigen Wochen machte Tanzverbot im Netz deutlich, dass es ihm derzeit nicht gut gehe. "Es ist viel privat passiert, was mich über die Jahre immer weiter ins Loch gezogen hat. [...] Ich weiß nicht mehr weiter", schrieb er bei X. Obwohl der 28-Jährige sich jetzt trotz der persönlichen Offenbarungen immer wieder lachend und aufgedreht zeigt, machen Fans sich Sorgen – vor allem, weil er sich früher aktiv gegen ausufernde Partynächte ausgesprochen hatte. "Echt schade, dass er sich zu dem entwickelt hat, was er einst kritisierte. Hoffentlich kommt er da raus", lautet nicht nur ein Kommentar unter seinem Stream. Wo es jetzt für Tanzverbot hingeht, ist wohl nicht ganz klar – allerdings plant er in einem Twitch-Stream, ausführlich über sein derzeitiges Leben aus zupacken.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanzverbotrl Tanzverbot, deutscher YouTuber

Anzeige Anzeige

Instagram / tanzverbotrl Tanzverbot im Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr davon, dass Tanzverbot seine Probleme so offen teilt? Ich finde, das ist nichts, was seine Community etwas angeht. Ich glaube, es tut ihm gut, so ehrlich zu sein. Ergebnis anzeigen