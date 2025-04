Lola schickt Ex Tanzverbot Anwaltsschreiben im Fremdgehdrama

Tanzverbot (28) warf seiner Ex Lola vor, ihn während der Beziehung mit einem Kollegen betrogen zu haben. Lange schwieg die Streamerin dazu, doch vor wenigen Tagen gab sie ein Statement ab. Dass sie aber erst einmal gar nichts sagte, scheint einen Grund gehabt zu haben. Denn wie Tanzverbot jetzt in einem Twitch-Stream erzählt, hat er ein Anwaltsschreiben von seiner Verflossenen erhalten. "Was habe ich bekommen... ein Anwaltsschreiben von Lola", meint der Content Creator und fügt hinzu, dass er seiner Community das Schriftstück aber nicht zeigen dürfe: "Ich habe heute ein Anwaltsschreiben bekommen, wo auch explizit drinsteht, ich darf's nicht zeigen."

Eigentlich wollte Kilian Heinrich, wie Tanzverbot eigentlich heißt, Lolas Seitensprung mithilfe von Screenshots von Chatverläufen beweisen. Die Abmahnung verbiete ihm das aber nun – auch die Hilfe von YouTuber Tim Heldt alias KuchenTV könne er nicht annehmen. "KuchenTV hat angeboten, dass ich ihm die Chats schicke und er sie dann veröffentlicht – das Problem ist, das steht halt auch drin. [...] Da haben sie schon so weit gedacht", meint der Streamer. Ihm sei bewusst, dass es für die Zuschauer schwierig sei, seinen Vorwurf zu glauben, wenn er ihn nicht beweisen kann: "Wie soll man auch [...] Fremdgehen beweisen, wenn man nicht dabei war. Natürlich, es gibt Chatverläufe – das weiß Lola auch, ansonsten hätte sie mir keine Abmahnung geschickt. Wenn's keine Chatverläufe geben würde, die irgendwie brisant für diese Situation wären, dann würde sie mir doch keine Abmahnung schicken."

Das Schreiben von Lola soll binnen weniger Tage, nachdem Tanzverbot seinen Vorwurf geäußert hatte, bei ihm eingegangen sein. Er beschuldigte sie eines Seitensprungs mit Adam Wolke, der in der YouTube-Szene als SkylineTV bekannt ist. Dieser meldete sich schon auf der Plattform zu Wort und betonte, es habe keine gemeinsame Nacht mit Lola gegeben. Gleiches tat auch Lola selbst, als sie sich endlich zu Wort meldete. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: "Um es einmal deutlich zu sagen: Adam und ich haben nie miteinander geschlafen oder rumgemacht. Zum Zeitpunkt, an dem ich fremdgegangen sein soll, waren Kilian und ich nicht mal zusammen." Sie betonte, die Sache eigentlich nicht in der Öffentlichkeit austragen zu wollen und bat ihre Follower um Diskretion.

Instagram / tanzverbotrl Kilian Heinrich alias Tanzverbot

Instagram / quitelola quiteLola, Streamerin und Ex-Freundin von Tanzverbot

