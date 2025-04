SkylineTV weist Fremdgehvorwürfe von Tanzverbot von sich

Kilian Heinrich alias Tanzverbot (28) warf seiner Ex-Freundin Lola vor, während der Beziehung mit Adam Wolke von SkylineTV fremdgegangen zu sein. Eine harte Anschuldigung, die einen großen Skandal in der deutschen Twitch-Szene auslöste. Während Lola bisher zu den Vorwürfen schweigt, reagierte Adam darauf. In einem YouTube-Clip meldet er sich zu Wort und betont, es habe nie einen Seitensprung gegeben. "Ich habe nie mit ihr geschlafen. Und ich würde so etwas – und das ist das Allerwichtigste an der Geschichte... Ich würde niemals etwas mit einer Frau starten, von der ich weiß, dass sie in einer Beziehung ist. Es ist absolut bodenlos, so etwas zu behaupten", stellt der Streamer klar.

Gleichzeitig schildert Adam auch, auf welche Situation Tanzverbot sich bezog. "Jetzt redet er von einem Event von vor einem Jahr, bei dem ich mit Lola draußen stand, mich mit ihr länger unterhalten habe und sie zum Taxi begleitet habe. Ich habe danach dann noch mal 20 Minuten mit ihr telefoniert. [...] An dem Abend war überhaupt nichts", erinnert er sich. Der Community rät er, vorsichtig zu sein, wem sie solche Aussagen glauben würden. Denn Tanzverbot habe seine Zuschauerschaft schon einmal in Bezug auf seine Beziehung angelogen. "Tanzverbot erzählt jetzt auf einmal, er war anderthalb Jahre gar nicht von Lola getrennt, obwohl er genau das anderthalb Jahre in jedem seiner Streams seiner Community gegenüber erzählt hat. Das heißt, er lügt also in diesen und anderen Punkten seine Community voll", meint Adam.

Schon in den vergangenen Monaten erzählte Tanzverbot immer wieder von den Dramen in seinem Privatleben. Seiner Beziehung mit Lola, die im Netz als quiteLola bekannt ist, trauerten viele Fans hinterher. Das konnte der 28-Jährige nicht mehr hören und erzählte in seinem letzten Twitch-Stream, wie schlimm die Beziehung eigentlich für ihn war: "Ihr habt alle keine Ahnung, was dieser Mensch gemacht hat, was ich ertragen musste, was keiner glauben kann, weil ich immer der Impulsive bin. [...] Da ist die schlimmste Zeit meines Lebens entstanden." Als Beispiel nennt er, dass Lola zu Beginn ihrer Beziehung bei ihm einziehen habe wollen, obwohl er betont habe, das Leben auf so engem Raum würde ihn "kaputtmachen". Als sie bei ihm gewohnt habe, sei sie dann fremdgegangen, was Tanzverbot erfahren habe, als er ihr beim Umzug geholfen habe.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanzverbotrl Kilian Heinrich alias Tanzverbot

Anzeige Anzeige

Instagram / quitelola quiteLola, Streamerin und Ex-Freundin von Tanzverbot

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Tanzverbot die Wahrheit sagt? Ja, ich sehe keinen Grund dafür, dass er lügen sollte. Nee, ich denke eher, das ist eine Art Racheaktion. Ergebnis anzeigen