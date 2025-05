Rückzieher? SkylineTV entschuldigt sich jetzt bei Tanzverbot

Tanzverbot (28) behauptete vor einigen Wochen, dass seine Ex-Freundin Lola während der Beziehung eine Affäre mit Adam Wolke von SkylineTV hatte. Kurz nach dem Statement des Streamers gab Adam ein Statement ab und wies sämtliche Vorwürfe harsch von sich. Nun meldet er sich erneut zu Wort und scheint einen kleinen Rückzieher zu machen. In einem YouTube-Video betont der Content Creator, dass er sich in erster Linie bei Tanzverbot entschuldigen wolle. "Heute geht's um meine damalige Entscheidung, mich alleine mit Lola zu treffen, eine Entscheidung, die Tanzverbot verletzt hat, eine Entscheidung, die Vertrauen zerstört hat. Dafür und [für] andere Sachen möchte ich mich heute entschuldigen", meint Adam. Allerdings habe es nie "sexuellen Kontakt" zwischen den beiden gegeben – aber schon ein privates Treffen mit der Freundin oder Ex-Freundin eines Freundes sei nicht in Ordnung, so der Netzstar weiter.

Derweil scheint immer noch nicht ganz klar zu sein, welchen Beziehungsstatus Lola und Tanzverbot damals hatten. Während der Twitch-Star meint, die beiden wären zusammen gewesen, betonte Lola in einem Statement, sie seien getrennt gewesen. Genau das habe sie auch zu Adam gesagt, der mittlerweile aber gewillt sei, eher Tanzverbot zu glauben: "Ganz offen gesagt, weiß ich mittlerweile auch nicht mehr, was ich glauben soll, wenn es um Lola geht. Sie hat mir und anderen Leuten [...] damals gesagt, sie wäre Single. Inzwischen kam heraus, dass sie auch anderen gegenüber gelogen hat. Dass sie bezüglich des Beziehungsstatus falsche Sachen erzählt hat." Schließlich sei Adam irgendwann an den Punkt gekommen, an dem er Lola erklärte, sie nicht mehr privat treffen zu wollen – er meint aber auch, das viel zu spät getan zu haben.

Lola selbst hielt sich zu Tanzverbots Vorwürfen länger bedeckt. Ende April entschied sie sich aber doch zu einem Statement. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: "Um das klarzustellen: Adam und ich haben nie miteinander geschlafen oder rumgemacht. Zu der Zeit, als ich angeblich fremdgegangen sein soll, waren Kilian und ich nicht einmal zusammen." Wer der Beteiligten im Recht ist, ist aktuell nicht ganz klar – stichhaltige Beweise gibt es keine. Eigentlich wollte Tanzverbot Lolas Seitensprung mit Chatverläufen belegen. Doch bei Twitch erklärte er, ein Anwaltsschreiben von seiner Ex bekommen zu haben, das ihm verbiete, die Chats zu veröffentlichen. Hier ist das letzte Wort also noch nicht gesprochen.

Instagram / quitelola quiteLola, Streamerin und Ex-Freundin von Tanzverbot

Instagram / tanzverbotrl Tanzverbot im Mai 2021

