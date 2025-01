"Ich weiß nicht weiter": Fans besorgt um YouTuber Tanzverbot

Kilian Heinrich, besser bekannt als Tanzverbot (27), gibt seiner Community zu denken – der YouTuber ist nämlich schon seit knapp zweieinhalb Monaten inaktiv. Und das, obwohl er bis zum Herbst eigentlich wieder regelmäßig Content produzierte. Für seine Abwesenheit gibt es aber offenbar einen Grund, wie Tanzverbot in einem emotionalen Statement erklärte. "Ja, Leute, was soll ich euch sagen... nun sind es wieder 2,5 Monate Inaktivität und diese tun mir in jeglicher Hinsicht nicht gut", meint der Streamer auf X offenbar geknickt. Er offenbarte: "Es ist viel privat passiert, was mich über die Jahre immer weiter ins Loch gezogen hat. Zudem habe ich ein ungesundes Verhältnis zum Feiern entwickelt." Was genau bei ihm im Argen liegt, verriet Tanzverbot nicht. Aber er entschuldigt sich bei seinen Fans und Unterstützern. "Ich weiß nicht mehr weiter", schließt er sein kryptisches Statement ab.

Unterstützung und Zuspruch bekommt Tanzverbot aber nicht nur von seinen Fans. Auch diverse YouTube-Kollegen bieten ihre Hilfe an. "Komm nach Hamburg, wir machen Boot-Camp – das kann dein Leben verändern", bietet Fitness-Profi Flying Uwe (37) an. Tim Heldt alias KuchenTV will seinem Freund ebenfalls helfen: "Egal, was du brauchst, ich unterstütze dich." Genauso sieht es auch Streamer und Webvideoproduzent Metashi12: "Wenn du was brauchst, melde dich gerne." Es ist immerhin nicht das erste Mal, dass Tanzverbot seiner Community Anlass zur Sorge gibt. Vergangenes Jahr machte der Content Creator seine Schuldenprobleme öffentlich, die durch seine Kaufsucht entstanden waren.

Tanzverbot gehört wohl zu den Urgesteinen der deutschen YouTuber-Szene. 2014 begann er noch als Teenager, Videos zu veröffentlichen. Sein besonderes Pseudonym habe aber keinen richtigen Hintergrund, sondern sei eher durch einen Zufall entstanden, wie er auf seiner Plattform erzählte. Zu seinem Content zählen neben Reactions auch Clips, die Einblicke in sein Privatleben gewähren. Mittlerweile ist der 27-Jährige auch auf Twitch vertreten, wo er seine Fans mit Live-Streams unterhält. Auf YouTube folgen ihm etwa eine Million Fans, auf Twitch sind es etwa 776.000 Follower.

Tanzverbot im Dezember 2021

Tanzverbot, deutscher YouTuber

