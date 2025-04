Statement: Tanzverbots Ex Lola dementiert Seitensprung

Lola hat sich nun erstmals öffentlich zu den Vorwürfen ihres Ex-Freundes Kilian Heinrich, besser bekannt als Tanzverbot (28), geäußert. In einem ausführlichen Statement auf Instagram erklärte sie, dass sie die schweren Anschuldigungen des YouTubers und Twitch-Streamers entschieden zurückweist. Laut ihren Worten gab es keine romantische oder körperliche Beziehung mit dem bekannten Streamer Adam Wolke, der den meisten Fans als Skyline TV ein Begriff ist. Lola schildert offen, wie sehr sie die Welle an Hassnachrichten und sogar Morddrohungen im Anschluss an Tanzverbots Video mitgenommen hat. Ihr Wunsch: Private Angelegenheiten sollten künftig nicht länger in der Öffentlichkeit diskutiert werden.

In ihrem Statement betonte Lola ausdrücklich, dass es zwischen ihr und Adam keine romantische Beziehung gegeben habe. "Um es einmal deutlich zu sagen: Adam und ich haben nie miteinander geschlafen oder rumgemacht", schrieb sie auf Instagram. Außerdem schilderte sie, dass sie zum angeblichen Zeitpunkt des Fremdgehens bereits gar nicht mehr mit dem Streamer zusammen gewesen sei. Lola hatte sich bewusst erst nach einigen Tagen öffentlich geäußert, da sie zunächst Zeit brauchte, um mit dem entstandenen Stress und der Vielzahl an Nachrichten umzugehen. Sie appellierte an Tanzverbot sowie an alle Beteiligten, künftig keine intimen Details mehr an die Öffentlichkeit zu tragen. "Von meiner Seite aus ist damit alles gesagt. Ich wünsche Kilian alles Gute", stellte sie abschließend klar. Auch Skyline TV wies mehrfach darauf hin, dass an den Gerüchten nichts dran sei.

Bereits in früheren Berichten wurde geschildert, wie belastend die Zeit nach der Trennung für beide Seiten war. Tanzverbot hat in Streams offen über emotionale Tiefpunkte und den Schmerz nach dem Liebes-Aus gesprochen. Seine Fans machten sich zuletzt große Sorgen um seinen seelischen Zustand. Lola hingegen vermeidet es, Details aus dem Privatleben preiszugeben, und betont, dass sie ihrerseits die Öffentlichkeit meiden will – eine Haltung, die sie in ihrem aktuellen Statement unterstreicht. Persönlich bekannte sich Lola dazu, dass sie eigentlich nie wollte, dass so private Dinge in die Öffentlichkeit gelangen. Sowohl Lola als auch Tanzverbot befinden sich in einer emotional aufgeladenen Situation – ob die öffentliche Fehde weitergeht oder sich beide nun zurückziehen, bleibt allerdings abzuwarten.

Panama Pictures / ActionPress, Instagram / tanzverbotrl

Instagram / tanzverbotrl

