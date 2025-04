Verwechslung: Deshalb bekommt Lola Weippert Morddrohungen

Moderatorin Lola Weippert (29) ist in einen bizarren Shitstorm geraten, der sogar Morddrohungen zur Folge hatte. Was war passiert? Der YouTuber Kilian Heinrich, bekannt als Tanzverbot (28), hatte in einem emotionalen Video schwere Vorwürfe des Fremdgehens gegen seine Ex-Freundin erhoben, die online als QuiteLola bekannt ist. Da Kilian in seinem Video nur den Namen "Lola" nannte, kam es offenbar zu einer fatalen Verwechslung. Einige seiner Follower richteten ihren Hass wahllos gegen die unschuldige Moderatorin Lola und bombardierten sie auf Social Media mit hasserfüllten Kommentaren.

Die Moderatorin zeigt sich daraufhin erschüttert und bezieht auf Instagram Stellung. "Ich habe als Ostergeschenk einen Shitstorm bekommen", erklärt sie sarkastisch in einem Reel. Es sei schockierend, wie leichtfertig Drohungen ausgesprochen werden: "Kein Mensch verdient es, mit Drohungen und Hass überschüttet zu werden." Im Clip fordert sie ihre Community nachdrücklich dazu auf, sich bewusst zu machen, wie verletzend solches Verhalten sein könne. Worte, die manchen harmlos erscheinen würden, könnten für andere verheerende Auswirkungen haben, so Lola. Anscheinend haben weder QuiteLola noch der beschuldigte Streamer Adam Wolke, alias Skyline TV, sich bislang öffentlich zum Shitstorm gegen die Moderatorin geäußert.

Lola, die sich als erfolgreiche Moderatorin von Sendungen wie Temptation Island und als Social-Media-Persönlichkeit einen Namen gemacht hat, ist bekannt für ihren offenen Umgang mit schwierigen Themen. Ob gesellschaftliche Tabus wie mentale Gesundheit oder der Kampf gegen Cybermobbing – Lola scheut sich nicht, klare Worte zu finden. Schon früher sprach sie die Schattenseiten ihres Jobs an und betonte, wie herausfordernd der öffentliche Druck sein kann. Die gebürtige Stuttgarterin nutzt ihre Plattform regelmäßig, um genau solche Anliegen zu thematisieren und andere zu ermutigen, für ein respektvolles Miteinander einzutreten.

Anzeige Anzeige

Instagram / quitelola quiteLola, Streamerin und Ex-Freundin von Tanzverbot

Anzeige Anzeige

Instagram / lolaweippert Lola Weippert , Moderatorin

Anzeige Anzeige