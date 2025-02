"Cobra Kai"-Star Tanner Buchanan ist mit seiner Mary verlobt

Bei Tanner Buchanan und Mary Mouser werden schon ganz bald die Hochzeitsglocken läuten. Die "Cobra Kai"-Stars verkünden auf Instagram, dass sie sich verlobt haben. "Wir freuen uns so, endlich teilen zu können, dass wir verlobt sind. Dies ist ein so besonderer Moment in unserem Leben, der Abschluss eines Kapitels und die Fortsetzung eines anderen", schreiben die beiden zu dem gemeinsamen Beitrag.

In den Kommentaren sammeln sich bereits zahlreiche Glückwunschbekundungen für das frisch verlobte Paar. "Ich freue mich so sehr für euch beide", "Oh mein Gott, ist das real? Herzlichen Glückwunsch, Leute" und "Oh, ich liebe es! Wenn es schon nicht in der Serie so war, dann halt im echten Leben", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren. Viele Social-Media-Nutzer drücken ihre Euphorie zudem mit Herz-Emojis aus.

Tanner, der in "Cobra Kai" Robby Keene spielt, und Mary, die als Sam LaRusso zu sehen ist, arbeiten seit über sieben Jahren Seite an Seite. Die Serie startete 2018 auf YouTube und wechselte 2020 zu Netflix. Im Januar wurde bekannt, dass die sechste Staffel das Finale der Serie sein wird. Tanner erinnerte sich im Interview mit People an die emotionale letzte Drehwoche: "Ich habe so hässlich geweint, dass ich mich irgendwann selbst zur Ordnung rufen musste. Es war schwer, loszulassen." Dass aus der Zusammenarbeit nicht nur Freundschaften, sondern auch Liebe entstanden ist, macht das Ende der Serie für Tanner und Mary zu einem ganz besonderen Lebensmoment.

Getty Images Tanner Buchanan, Schauspieler

Getty Images Tanner Buchanan und Mary Mouser, Juli 2024

