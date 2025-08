Sam Heughan deutet "Outlander"-Rückkehr als Jamie Fraser an

Die Dreharbeiten zur finalen Staffel von Outlander sind längst abgeschlossen, doch für Fans gibt es Hoffnung auf ein Wiedersehen mit den beliebten Charakteren. Schauspieler Sam Heughan (45), bekannt als Jamie Fraser in der Show, erklärte in einem Interview mit Deadline, dass er eine Rückkehr nicht ausschließt. Während Staffel 8 im Jahr 2026 das Ende der Zeitreise-Romanze von Claire und Jamie markiert, deutete Sam an, dass das nicht zwingend das letzte Kapitel für Jamie sein muss. "Wer weiß? Vielleicht ist die rote Perücke noch irgendwo", scherzte er und zog Parallelen zu Kinofilmen wie Downton Abbey, die Serienfiguren auf die große Leinwand brachten.

Die Fans der Serie dürfen sich zunächst aber auf ein neues Kapitel aus dem "Outlander"-Universum freuen. Am 08. August 2025 wird das Spin-off "Outlander: Blood of My Blood" starten, das sich mit der Liebesgeschichte von Claires und Jamies Eltern beschäftigt. Während Jamies Eltern in der rauen Landschaft Schottlands im 18. Jahrhundert leben, zeigt die Serie die Erlebnisse von Claires Eltern im England der Zeit des Ersten Weltkriegs. STARZ, der Sender hinter "Outlander", hat bisher zwar keine weiteren Pläne für mögliche Filmadaptionen enthüllt, doch das Spin-off lässt erahnen, dass die Welt von Diana Gabaldons (73) Geschichten noch lange nicht zu Ende erzählt ist.

Im vergangenen Jahr hatte Sam in einem Gespräch mit Esquire verraten, dass er selbst schon das sagenumwobene Ende der dramatischen Geschichte von "Outlander" kennt. Laut dem Schotten hat die Autorin Diana ihm die letzten Seiten ihres finalen Buches geschickt. "Sie hat mir die letzten paar Seiten des letzten Buches schon sehr früh gemailt, und niemand sonst hat sie gesehen, außer einem anderen ausführenden Produzenten", sagte Sam damals. Er betonte außerdem, dass er zur Verschwiegenheit verpflichtet sei. Sogar Caitriona Balfe (45) wusste zu diesem Zeitpunkt nicht, wie das Liebesabenteuer von Jamie und Claire ausklingen würde.

Getty Images Sam Heughan, Juli 2025

Getty Images Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton und Richard Rankin

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"