Addison Rae (20) sorgt für einen besonders heißen Moment auf der Bühne! Am vergangenen Sonntag fanden in Los Angeles die MTV Movie & TV Awards statt. Die TikTokerin kürte dabei zusammen mit ihrem Co-Star Tanner Buchanan die Gewinner in der Kategorie "Bester Kuss". Doch ehe die beiden den "Outer Banks"-Stars Chase Stokes (28) und Madelyn Cline (23) ihre Auszeichnung übergaben, stellten sie noch schnell ihr eigenes Können in Sachen Knutschen unter Beweis!

Für die Dreharbeiten zu dem Remake von "Eine wie keine" hatten die Schauspieler nach eigenen Angaben ihre Kusstechnik perfektioniert – und das wollten sie dem Publikum nicht vorenthalten. Eng umschlungen gaben sich die beiden einen langen und intensiven Kuss, wie unter anderem Aufnahmen von JustJared zeigen. Handelt es sich bei den Szenen nur um professionelles Schauspielern – oder ist der Funke zwischen den beiden übergesprungen?

Addison wäre zumindest zu haben. Sie trennte sich bereits Ende März von ihrem On-Off-Freund Bryce Hall (21). Tanners Beziehungsstatus ist hingegen nicht ganz geklärt. Er hält sich ziemlich bedeckt zu seinem Privatleben – allerdings wird ihm seit vier Jahren nachgesagt, mit der Schauspielerin Lizze Broadway zusammen zu sein. Er vertaggte sie damals auf einem Instagram-Foto mit Teelichtern und Rosenblättern – und schrieb dazu: "Was du tust, wenn die Person, die du liebst, zu Besuch kommt."

Getty Images Tanner Buchanan, Schauspieler

Getty Images Tanner Buchanan, 2019

Instagram / addisonraee Addison Rae im November 2020

