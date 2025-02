Countrystar Lainey Wilson und Devlin Hodges sind verlobt

Lainey Wilson gibt ihre Verlobung mit Devlin "Duck" Hodges bekannt. Mit einem romantischen Post auf Instagram teilt sie ihren Fans die freudige Nachricht mit. Darauf ist der Hauseingang des Paares zu sehen, vor dem der einstige NFL-Star Kerzen, Rosen und persönliche Fotos platziert hatte. Ein Schnappschuss zeigt, wie die Sängerin voller Emotionen die Hände vor ihrem Gesicht zusammenschlägt, während ihr Verlobter freudig lacht. Ein weiteres Bild dokumentiert den beachtlichen Klunker, den die "Heart Like A Truck"-Interpretin fortan an ihrem Ringfinger trägt. Als besondere Hommage an den Beruf der Countrymusikerin ist die Ringschachtel ein kleiner Cowboyhut.

Für die US-Amerikanerin geht mit dem Heiratsantrag ein Traum in Erfüllung. In einem Interview mit Fox News verriet Lainey erst vor wenigen Wochen, dass sie auf eine Verlobung im Jahr 2025 hoffe. "Ich will keinen Druck machen, aber vielleicht mache ich ihm einfach einen Antrag – ich warte schon länger darauf!", scherzte die 32-Jährige.

Das Paar ist seit 2021 zusammen und zeigte sich erstmals 2023 gemeinsam auf dem roten Teppich bei den Academy of Country Music Awards. Dass der erste Pärchenauftritt erst nach so langer Zeit geschah, kommentierte Lainey kurz nach der Preisverleihung in der "The Bobby Bones Show": "Er ist schon eine ganze Weile in meinem Leben. Ich habe einfach beschlossen, ihn zweieinhalb Jahre warten zu lassen."

Getty Images Devlin Hodges und Lainey Wilson im April 2024

Getty Images Lainey Wilson bei den Country Music Awards 2024

