Große Ehre: Country-Star Lainey Wilson bekommt Ausstellung

Lainey Wilson (33) gehört zu den erfolgreichsten Country-Sängerinnen überhaupt. Jetzt wird ihr eine besondere Ehre zuteil. In der Country Music Hall of Fame and Museum wird ihr eine ganze Ausstellung gewidmet. Die Ausstellung trägt den Titel "Lainey Wilson: Tough as Nails", was auf Deutsch so viel bedeutet wie "Hart im Nehmen". Fans können sich Artefakte aus ihrer frühen Kindheit anschauen, ebenso wie Tagebücher ihrer Teenagerjahre und ihre kultigsten Bühnen-Outfits. Unter anderem sollen Laineys erster Westernsattel und das Programm ihrer Kindergartenabschlussfeier Exponate sein. "Es ist ein wahr gewordener Traum, meine eigene Ausstellung in der Country Music Hall of Fame and Museum zu haben", freute sich die US-Amerikanerin in einem Pressestatement laut dem Portal Taste of Country.

Auch für Lainey selbst werde es etwas ganz Besonderes sein, ihren eigenen Weg auf die Bühne noch einmal erleben zu dürfen: "Die letzten Jahre waren ein kompletter Wirbelwind. Es wird erstaunlich sein, die ganze Reise in der Ausstellung festgehalten zu sehen, zusammen mit einigen besonderen Gegenständen aus meiner Kindheit in Louisiana." Eröffnet wird die Ausstellung am 18. Juli, und die Fans haben bis Juni 2026 Zeit, sich Laineys Geschichte in Nashville anzusehen. Neben den Gegenständen aus ihrem Leben bekommen die Fans auch einen Einblick in die Meilensteine, die zur großen Bühne führten. Unter anderem ist das Kostüm dabei, das die 33-Jährige in den 2000er-Jahren als Hannah Montana-Imitatorin auf Geburtstagen und Events trug.

Ihr Debütalbum veröffentlichte Lainey bereits 2014, nachdem sie drei Jahre zuvor nach dem Highschool-Abschluss nach Nashville gezogen war, um Country-Sängerin zu werden. In den darauffolgenden Jahren veröffentlichte sie weitere Alben und begleitete Stars der Szene wie Morgan Wallen oder Jason Aldean (48) als Vorband. Einem größeren Publikum wurde Lainey vor allem durch ihre Rolle in der fünften Staffel der Neo-Western-Serie "Yellowstone" bekannt – dort spielte sie ebenfalls eine aufstrebende Sängerin. Aber auch privat steht für Lainey in den nächsten Monaten einiges an: Im Februar verlobte sie sich mit ihrem Partner Devlin "Duck" Hodges, und aktuell planen die beiden ihre Hochzeit.

Getty Images Lainey Wilson im Spotify House beim CMA Fest 2025

Getty Images Lainey Wilson im Juni 2025

Getty Images Lainey Wilson und Devlin "Duck" Hodges, November 2024

