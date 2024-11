Neun Kilo weniger: Lainey Wilson strahlt bei den CMA Awards

Nachdem Lainey Wilson vergangenes Jahr stolz verkündet hatte, fast zehn Kilo abgenommen zu haben, zeigt ihr Auftritt bei den CMA Awards 2024 jetzt, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt. Während die Countrysängerin auf dem roten Teppich noch einen Hosenanzug mit weiten Beinen trug, wechselte sie während ihrer Moderation des Events auch immer wieder zu figurbetonteren Looks – und sorgte so für einen richtigen Hingucker. Ein besonderes Highlight war wohl der glitzernde goldfarbene Jumpsuit, der bei Lainey wie angegossen saß. Als sie ihren Song "4x4xU" performte, stand sie in einem coolen Country-Look auf der Bühne: Über einer engen schwarzen Lederhose trug sie ein silberfarbenes Crop-Top und einen Überwurf aus schwarzen Fransen – auch hier setzte sie sich perfekt in Szene.

Vergangenes Jahr kursierte zunächst das Gerücht, dass Lainey sogar 31 Kilogramm abgenommen habe. Auf Nachfrage in der Radioshow "Big D & Bubba" betonte sie allerdings: "Auf keinen Fall!" Sie habe zwar Gewicht verloren, aber das seien so um die neun Kilo gewesen. Die Spekulationen um die Gewichtsabnahme der US-Amerikanerin wollten allerdings nicht aufhören. Unter anderem hielt sich das Gerücht, ihr Schlankmacher seien Abnehmgummibärchen. "Ich bin mir sicher, dass viele von euch schon die Berichte gesehen haben, in denen es darum geht, dass ich abgenommen habe, ins Krankenhaus eingeliefert wurde und dann angefangen habe, Abnehmgummis zu nehmen und bla, bla, bla... Dass mir das das Leben gerettet hat. Nun, Überraschung! Das ist nicht wahr", erklärte die 32-Jährige bei Instagram.

Dass viel um Laineys Person diskutiert wird, ist allerdings nicht verwunderlich – immerhin ist sie aktuell eine der gefragtesten Countrykünstlerinnen. Ihre Anfänge bestritt sie als Vorband für Musiker wie Morgan Wallen und Jason Aldean (47), während sie nebenbei versuchte in der Szene Fuß zu fassen. Ihren Durchbruch feierte sie mit der Single "Things a Man Oughta Know". Der Titel erreichte Platz 32 der Billboard Hot 100 Charts und erhielt dann Goldstatus in den USA und in Kanada. 2021 wurde Lainey das erste Mal bei den Academy of Country Music Awards ausgezeichnet. Einem weltweiten Publikum wurde sie durch ihre erste Schauspielrolle in der Erfolgsserie "Yellowstone" bekannt. Dort spielte sie die Nebenrolle der Abby, einer jungen Sängerin. Sogar ihre Songs wie "Smell Like Smoke" fanden ihren Weg in die Serie.

Luke Bryan, Lainey Wilson und Peyton Manning, Moderatoren der CMAs 2024

Lainey Wilson im Juli 2024

