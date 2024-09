Wollen Lainey Wilson und ihr Partner Devlin Hodges heiraten?

Lainey Wilson ist seit rund drei Jahren mit dem Football-Spieler Devlin "Duck" Hodges zusammen. Zu Gast bei "Taste of Country" spricht die Country-Sängerin jetzt über ihre Beziehung – und enthüllt, ob die beiden eventuell Pläne haben, vor den Traualtar zu treten. "Ich denke, es muss in einer Phase unseres Lebens sein, in der wir wirklich die Zeit haben, es zu genießen", betont sie und führt weiter aus, das Paar sei noch nicht bereit, diesen Schritt zu wagen.

Derzeit gehe alles in ihrem Leben noch drunter und drüber, da eine Sache nach der anderen anstehe – eine Hochzeit wolle die 32-Jährige jedoch "in vollen Zügen genießen können". Darüber hinaus seien Lainey und der NFL-Star aber sowieso noch total happy in ihrer Beziehung, so wie sie jetzt ist. Wenn es dann aber doch mal in Richtung Ehe gehen sollte, scheint die "Heart Like A Truck"-Interpretin die Dinge selbst in die Hand nehmen zu müssen, wie sie scherzhaft anmerkt: "Ich schätze, ich werde ihm den Antrag machen müssen, weil er bisher nicht auf die Idee gekommen ist."

Lainey und Devlin gehen zwar seit 2021 gemeinsam durchs Leben, hatten ihren offiziellen Pärchenauftritt aber erst zwei Jahre später: Der Quarterback begleitete seine Liebste zu den Academy Of Country Music Awards im Mai 2023. In der "The Bobby Bones Show" erklärte die "Watermelon Moonshine"-Sängerin dann einen Monat später: "Er ist schon eine ganze Weile in meinem Leben. Ich habe einfach beschlossen, ihn zweieinhalb Jahre warten zu lassen."

Getty Images Lainey Wilson im Juli 2024

Getty Images Devlin Hodges und Lainey Wilson bei den Academy Of Country Music Awards, Mai 2023

