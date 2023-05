So glamourös präsentierten sich die Stars bei den ACM Awards

Sie strahlten auf dem Red Carpet! Vor nur wenigen Stunden fanden die diesjährigen Academy of Country Music Awards statt. So einige Musiker durften sich im Rahmen der prestigereichen Preisverleihung freuen und eine Trophäe mit nach Hause nehmen. So konnte Shania Twain (57) einen "Poet's Award" abstauben und Lainey Wilson gewann in der Kategorie "Female Artist". Die Gäste des Abends warfen sich natürlich in Schale: So glamourös präsentierten sich die Stars auf dem roten Teppich!

Dolly Parton (77), die Country-Musik-Ikone schlechthin, setzte auf einen Glitzerlook in Silber. Lainey Wilson hatte sich hingegen für ein schimmernd grünes Kleid entschieden und kombinierte dies mit einem schwarzen Cowboyhut. Die Schauspielerin Rachel Smith betrat den Red Carpet in einer langen Robe, die in Grau-, Beige-, als auch Lilatönen leuchtete. Die "Little Red Wagon"-Interpretin Miranda Lambert (39) rockte ein schlichtes dunkelblaues Kleid und trug dazu passend gleichfarbige Pumps.

Erst vor knapp einem Monat hatte ein anderes wichtiges Event der Country-Musik stattgefunden: die Verleihung der CMT Awards. Auch hier hatten die Stars und Sternchen mit ihren Outfits glänzen können. So blieb Shania Twains Look sehr in Erinnerung. Sie hatte ein schwarz-rotes Kleid getragen, welches den sportlichen Körper der "That Don't Impress Me Much!"-Interpretin sehr in Szene gesetzt hatte.

Getty Images Dolly Parton im Rahmen der ACM Awards 2023

Getty Images Lainey Wilson im Rahmen der ACM Awards 2023

Getty Images Rachel Smith während der ACM Awards 2023

Getty Images Miranda Lambert, Country-Sängerin

Getty Images Mickey Guyton während eines Events 2023

Getty Images Pillbox Patti während der ACM Awards 2023

