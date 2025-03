Traditionell: Lainey Wilson verrät Details zu ihrer Hochzeit

Die Musikerin Lainey Wilson hat am Donnerstag bestätigt, dass sie für ihre bevorstehende Hochzeit mit Devlin "Duck" Hodges auf ein traditionelles Outfit setzen wird. "Ich werde ein Kleid tragen", verriet sie in der "Kelleigh Bannen Show" auf Apple Music Country. Obwohl die Grammy-Gewinnerin bekannt für ihre ikonischen Schlaghosen ist, möchte sie bei ihrem großen Tag bewusst etwas anderes ausprobieren. "Ich habe bisher noch kein Kleid für ihn getragen, und ich denke, das wäre der richtige Moment, um das zu ändern", erklärte sie. Ein Datum für die Hochzeit stehe allerdings noch nicht fest, ebenso wenig wie das Kleid selbst, da die Singer-Songwriterin betonte, dass die Planungen erst am Anfang stünden.

Lainey, die in den letzten zwei Jahren fast zehn Kilo abgenommen hat, schwärmte außerdem von dem Engagement ihres Verlobten, der ihre Wünsche für den Verlobungsring perfekt umgesetzt habe: "Vor Jahren habe ich ihm im Spaß ein paar Ideen gezeigt, und er hat sich das wirklich gemerkt." Devlin, der als ehemaliger Footballspieler bekannt ist, habe vier Jahre lang gespart, um das Schmuckstück eigens für sie designen zu können. Der Ring vereine mehrere der Designs, die Lainey ihm damals gezeigt habe: "Er hat sich wirklich selbst übertroffen", schloss die Sängerin stolz. Das Paar, das seit 2021 zusammen ist, zeigt sich glücklich und voller Vorfreude auf den gemeinsamen Lebensweg.

Die Country-Musik-Verfechterin sei ihrer Vorliebe für Schlaghosen über die Jahre hinweg stets treu geblieben, wie sie im Interview mit dem Magazin People verraten hatte. Ihre ersten Exemplare, so erinnerte sie sich, trug sie schon als kleines Mädchen. Während ihres Starts in der Musikwelt in Nashville besann sie sich bewusst auf diesen Stil zurück, um sich in der Branche von anderen abzuheben. "Ich werde wahrscheinlich noch mit 90 Jahren Schlaghosen tragen – keiner hat jemals meine Knöchel gesehen", scherzte sie 2023. Fans dürfen gespannt sein, wie sich Lainey in ihrer Hochzeitsgarderobe präsentiert, wenn sie an diesem besonderen Tag von ihrer Tradition abweicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lainey Wilson und Devlin "Duck" Hodges, November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lainey Wilson bei den Country Music Awards 2024

Anzeige Anzeige