"Arme Millionäre"-Darstellerin Mavie Hörbiger hat geheiratet

Es gibt süße Neuigkeiten von Mavie Hörbiger (45): Die Schauspielerin und ihr Partner Paul haben sich in Salzburg das Jawort gegeben. Das verkündet die Hochzeitsfotografin des Paares, Irina Gavrich, nun stolz in ihrer Story auf Instagram. "Einen frohen Valentinstag an die frischverheirateten Mavie Hörbiger und Paul Feigelfeld", schreibt sie. Dazu teilt sie mehrere Videos von der Braut und dem Bräutigam sowie der Hochzeitslocation und den Feierlichkeiten.

In einem der Clips öffnet Paul eine Flasche Alkohol mit einem Säbel und lässt im wahrsten Sinne des Wortes die Korken knallen. Währenddessen stehen seine Frau und einige Gäste daneben und stimmen in freudige Jubelrufe ein. Eine weitere Aufnahme zeigt hingegen die Braut, die sich auf ihre Vermählung vorbereitet, und ein drittes Video stammt von der Trauung, bei der Mavie und ihr Paul von ihren Liebsten umgeben sind.

Mavie ist eine deutsch-österreichische Schauspielerin und wirkt außerdem am Wiener Burgtheater mit. Bekannt wurde die 45-Jährige unter anderem durch ihre Rolle der Lilo Gabriel in der Serie "Arme Millionäre", in der sie die Serientochter von Sky du Mont (77) und Andrea Sawatzki (61) verkörperte. Vor ihrer Beziehung mit dem Medienwissenschaftler war Mavie mit ihrem Schauspielkollegen Michael Maertens verheiratet. Mit ihm hat sie zwei gemeinsame Kinder. 2016 trennte sich das frühere Paar schließlich. Nun hat Mavie in Paul aber ihre große Liebe gefunden.

Instagram / irina_gavrich Mavie Hörbiger und ihr Partner Paul im Februar 2025

Instagram / mavie_hoerbiger_ Mavie Hörbiger im Januar 2025

