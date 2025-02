Richter ordnet Überprüfung von Prinz Harrys US-Visum an

Ein US-Richter hat angeordnet, dass die Regierung prüfen muss, welche Dokumente zu Prinz Harrys (40) Visaantrag veröffentlicht werden können. Hintergrund ist eine Klage der Heritage Foundation, die Einsicht in Harrys Einwanderungsunterlagen fordert. Sie wirft dem Royal vor, möglicherweise gelogen zu haben, um sein Visum zu erhalten, da er in seiner Autobiografie "Spare" und in seiner Netflix-Dokumentation den Konsum von Drogen wie Cannabis, Kokain und psychedelischen Pilzen vor seinem Umzug in die USA offen zugab. Der Richter betonte, dass die größtmögliche Menge an Informationen veröffentlicht werden solle, um Transparenz zu schaffen.

Die Entscheidung könnte Harry in eine unangenehme Lage bringen. Die Nachforschungen sollen auch klären, ob Harry durch mögliche Sonderbehandlungen vonseiten der US-Regierung bevorteilt wurde. Besonders pikant ist der Fall, da in den USA Drogenvergehen oftmals zu einem Visumsverbot führen können. Währenddessen zog Donald Trump (78) erneut mit provokanten Aussagen gegen Harrys Ehefrau, Herzogin Meghan (43), vom Leder. Der US-Präsident erklärte kürzlich, er werde Harry nicht ausweisen lassen, fügte jedoch hinzu, dass Meghan "schrecklich" sei und Harry schon genug Probleme mit ihr habe. Diese Aussagen erhitzen nicht nur die Gemüter, sondern könnten auch rechtliche Reaktionen von Harry und Meghan nach sich ziehen, so spekulieren Experten.

Die Kontroverse über Harrys Visum reiht sich in eine lange Liste von Schlagzeilen um das Sussex-Paar ein, dessen Leben in den USA immer wieder zum Dreh- und Angelpunkt von Diskussionen wird. Donalds kritische Haltung gegenüber Meghan ist dabei keine Neuheit. Schon in der Vergangenheit hatte er sich abwertend über sie geäußert und gemeint, Meghan würde Harry "an der Nase herumführen". Gleichzeitig pflegt Donald eine deutlich positivere Beziehung zu Harrys Vater, König Charles III. (76), den er mehrfach öffentlich gelobt hat. Bei einem früheren Treffen bezeichnete er ihn sogar als "großartigen Mann". Inmitten dieses Trubels bleibt abzuwarten, welche Folgen die angestrebte Offenlegung von Harrys Visadokumenten für das Paar haben wird.

