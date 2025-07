Wird Donald Trumps "Schamhaar-Skizze" bald veröffentlicht?

Die Verwicklung von Donald Trump (79) in die Affäre um den verstorbenen Jeffrey Epstein (✝66) nimmt weiter Fahrt auf. Nun fordern demokratische Mitglieder des US-Kongresses die Herausgabe eines Geburtstagsbuchs, das Jeffrey zu seinem 50. Geburtstag im Jahr 2003 erhalten hat. Der Verdacht: Donald soll laut Wall Street Journal in dem Buch ein vulgäres Gedicht und eine ungehörige Skizze hinterlassen haben, die eine nackte Frau darstellt und bei der die Schamhaare mit seiner markanten Signatur angedeutet sein sollen. Die Demokraten verlangen von Jeffreys Nachlassverwaltern eine ungeschwärzte Kopie des Buchs bis spätestens 10. August, da die Öffentlichkeit "ein Recht auf Wahrheit" habe.

Donald kündigte eine 17,2-Milliarden-Euro-Megaklage gegen das Wall Street Journal an, sollten die Vorwürfe nicht zurückgenommen werden. Er kommentierte, dass es sich bei den Enthüllungen um ein politisches Manöver handle, bei dem jemand in seinem Namen den Brief verfasst haben könnte. In der Vergangenheit erklärte er mehrfach, kein enger Freund von Jeffrey gewesen zu sein und keinerlei Kenntnis von den kriminellen Machenschaften Jeffreys gehabt zu haben.

Die Freundschaft zwischen Donald und Jeffrey war scheinbar tiefer, als zunächst angenommen. Bevor sich die Wege der beiden 2004 nach einem Immobilienstreit trennten, sollen sie sich bereits fünfzehn Jahre gekannt haben. Fotos und Berichte zeigen die beiden Männer bei vielen gesellschaftlichen Anlässen gemeinsam.

Getty Images Donald Trump, Juli 2025

Collage: Getty Images, ActionPress / CapitalPictures Collage: Donald Trump und Jeffrey Epstein

ZUMA Press Wire / Zuma Press Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell