Versöhnung in Sicht: Diese Royals vergeben Prinz Harry nicht

Prinz Harry (40) soll angeblich aktuell versuchen, mit seinem Vater König Charles III. (76) eine Versöhnung in die Wege zu leiten. Doch während viele Fans der britischen Königsfamilie hoffen, dass die beiden ihren Konflikt beilegen können, scheinen andere Royals weniger geneigt zur Vergebung. Angeblich sollen insbesondere Prinz William (43) und Königin Camilla (78) Schwierigkeiten haben, Harrys öffentliche Schlammschlacht zu vergessen. "Er bittet um Vergebung. Nun, ich denke, sein Vater wird ihm langfristig wohl vergeben. Ich denke, er wird es wahrscheinlich tun. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass William und Camilla das tun werden", erklärt Royal-Autor Robert Jobson gegenüber The Sun.

In seinem Buch "Reserve" sowie früheren Interviews wie mit Oprah Winfrey (71) übte Harry zusammen mit seiner Frau Herzogin Meghan (43) scharfe Kritik an der königlichen Familie. Camilla bezeichnete er etwa als "gefährlich". Auch William blieb von den Enthüllungen nicht verschont – so habe dieser Harry nach einem Streit zu Boden gerissen. Zudem schlug Harry mit alldem Profit aus der Familienfehde – anders als seine Mutter Prinzessin Diana. "Sie hat damit [mit ihrem Enthüllungsinterview] kein Geld verdient. Er hat ein Vermögen damit gemacht", führt der Adelsexperte dazu weiter aus.

Vor wenigen Monaten sprach Harry in einem Interview mit BBC, dass er sich eine Versöhnung mit seiner Familie sehr wünsche. "Es wäre schön, wenn es jetzt zu einer Versöhnung kommen würde. Wenn sie das nicht wollen, ist das ganz allein ihre Entscheidung", erklärte er damals. Anfang Juli soll in einem exklusiven Privatclub in London ein geheimes Treffen zwischen Harrys Team und der Kommunikationsabteilung des Buckingham-Palasts stattgefunden haben. Dabei wurde erklärt, dass Harry künftig seine Termine vorab mitteilen könnte, um Zoff oder eventuelle Überschneidungen zu vermeiden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinz Harry und Herzogin Kate

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019