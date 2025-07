Donald Trump bestreitet Besuche auf luxuriöser Epstein-Insel

US-Präsident Donald Trump (79) hat Berichte zurückgewiesen, in denen behauptet wurde, dass er die berüchtigte Privatinsel von Jeffrey Epstein (✝66) besucht habe. Die Insel Little Saint James in der Karibik ist bekannt als Schauplatz abscheulicher Verbrechen, bei denen der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Minderjährige missbraucht haben soll. Donald erklärte jetzt während seiner Schottlandreise den Reportern: "Ich hatte nie das Privileg, seine Insel zu besuchen, und ich habe die Einladung abgelehnt."

Wie Die Zeit berichtete, sagte Donald weiter: "In einem meiner sehr guten Momente habe ich abgelehnt." Er erklärte außerdem, dass er die Verbindung zum Unternehmer abgebrochen hatte, nachdem dieser "etwas Unangemessenes" getan habe. Der Name des Präsidenten taucht jedoch mehrmals in den berüchtigten "Epstein-Akten" auf, die im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Missbrauchsring stehen. Obwohl der Politiker im Wahlkampf angekündigt hatte, diese Unterlagen vollständig veröffentlichen zu wollen, ist dies bis heute nicht geschehen.

Die Diskussionen um Donalds Verbindung zu Jeffrey flammen immer wieder auf, sei es durch neue Fotos oder Berichte. Zuletzt erhielt Donald große Aufmerksamkeit durch die Spekulationen, dass er eine Begnadigung von Ghislaine Maxwell (63) – einer engen Vertrauten Jeffreys – nicht ausschließen würde. Ghislaine war 2022 zu 20 Jahren Haft verurteilt worden, weil sie maßgeblich am Aufbau eines weitreichenden Missbrauchsnetzwerks beteiligt war.

Collage: Getty Images, DCJS/MEGA Collage: Donald Trump und Jeffrey Epstein

Getty Images Donald Trump, 2025

