Ups: Jimmy Butler erlebt peinliche Hosenpanne bei NBA-Spiel

Jimmy Butler (35), Basketball-Star der Golden State Warriors, wird diesen Spielabend wohl nicht so schnell vergessen. Beim NBA-Match gegen die Dallas Mavericks musste sich sein Team mit einer knappen 107:111-Niederlage geschlagen geben. Doch es war nicht nur die Pleite, die für Aufsehen sorgte: Fans bemerkten während des Spiels einen dunkelgelben Fleck auf der Rückseite von Butlers weißer Basketballhose. Spekulationen über einen möglichen "Badezimmer-Fauxpas" verbreiteten sich schnell im Netz. Ein Nutzer schrieb auf der Plattform X humorvoll: "Macht nichts, Bruder. Das passiert auch den Besten von uns."

Das Spiel markiert für Butler eine bittere Episode in seiner jungen Karriere bei den Golden State Warriors. Erst in der vergangenen Woche war der 35-Jährige von den Miami Heat zu seinem neuen Team gewechselt, nachdem zähe Verhandlungen und eine Suspendierung in Miami seinem Wunsch nach einem Transfer ein Ende gesetzt hatten, berichtet Bild. Der Wechsel, Teil eines Fünf-Team-Deals, brachte Butler einen Zweijahresvertrag im Wert von knapp 117 Millionen Euro. Obwohl er in seinen ersten beiden Spielen für die Warriors mit soliden Leistungen überzeugte, war die Partie gegen Dallas ein Rückschlag, trotz seiner 21 Punkte, neun Rebounds und sieben Assists.

Abseits des Spielfelds gilt Butler als einer der schillerndsten Charaktere der NBA. Ob durch seinen markanten Kleidungsstil, seine Leidenschaft für Countrymusik oder seine humorvolle Art – der Forward ist weit mehr als nur ein Sportler. Während er in Miami als Leistungsträger gefeiert wurde, stand er zuletzt auch immer wieder wegen privater und beruflicher Entscheidungen im Fokus. Die peinliche Hosenpanne wird seinem Ruf vermutlich keinen ernsthaften Schaden zufügen, sondern dürfte in den kommenden Tagen eher als kurioser Moment seiner Karriere in Erinnerung bleiben. Fans und Mitspieler wissen: Butler gehört zu den Prägenden seiner Sportart – sogar mit Flecken in der Hose.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Butler, Basketballstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimmy Butler, Basketballer

Anzeige Anzeige

Anzeige