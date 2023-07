Was geht da zwischen Shakira und NBA-Star Jimmy Butler?

Was geht denn da? Die Sängerin Shakira (46) scheint derzeit in Flirtlaune zu sein. Nach der sehr medienwirksamen Trennung von ihrem langjährigen Partner Gerard Piqué (36) war der Schönheit ein Techtelmechtel mit dem Rennfahrer Lewis Hamilton (38) nachgesagt worden. Nun hat offenbar ein weiterer Profisportler das Interesse der "Hips Don't Lie"-Interpretin geweckt. Ein Insider behauptet, Shakira mit dem Basketballer Jimmy Butler gesehen zu haben!

Wie ein Augenzeuge im Gespräch mit Page Six auspackt, habe er die Sängerin und den Sportler zusammen in einem Sushi-Restaurant in London gesehen. Offenbar hätten die beiden beim gemeinsamen Abendessen sehr vertraut gewirkt. Während Shakira in einem Jeans-Jumpsuit erschienen sein soll, hatte sich Jimmy für ein schlichtes schwarzes Shirt und ein rotes Bandana auf dem Kopf entschieden.

Hinter der zweifachen Mutter liegt eine traumatische Trennung. Ihr langjähriger Partner und Vater ihrer beiden Söhne hatte sie sie mit seiner Praktikantin betrogen und war sogar eine Beziehung mit dieser eingegangen. Als sie von der Affäre Gerards erfuhr, hatte sie sich gerade am Krankenbett ihres Vaters befunden.

Getty Images Shakira auf dem Cannes Filmfestival 2023

Getty Images Jimmy Butler, Basketballspieler

Getty Images Shakira und Gerard Piqué bei den Billboard Music Awards 2014

