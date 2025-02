Laut Oliver Pocher ging es Ex-Frau Amira nur um sein Geld

Im August 2023 gaben Oliver Pocher (46) und Amira Aly (32) nach sieben gemeinsamen Beziehungsjahren ihre Trennung bekannt. Seither wollen die Schlagzeilen um den Entertainer und die Moderatorin nicht abreißen. In einem Interview mit Bild spricht Oliver nun ganz offen über die vergangenen Jahre und deutet an, seine Ex bereicherte sich an seinem Namen und seinem Vermögen. "Für mich war es traurig, weil es am Ende dann – wie so oft – nur ums Geld geht. Wie kann ich den besten Cut für mich machen? Da bin ich enttäuscht worden. Ich hatte gedacht, dass Amira anders ist. War sie aber nicht. Trotz Ehevertrag. Es wird dann hier geschachert, dort noch mal versucht, 50 Euro mehr rauszuquetschen", meint er.

Nachdem Amira ihre Schulzeit beendet hatte, entschied sie sich für eine Ausbildung als Visagistin und Hairstylistin. Vor über zehn Jahren zog es sie aus Österreich nach Deutschland. Um Anschluss in der neuen Heimat zu finden, lud sie sich unter anderem eine Dating-App herunter und lernte Olli kennen, den sie heiratete und mit dem sie sogar zwei gemeinsame Kinder bekam. "Sie hat durch mich sehr viel Geld verdient, ist Millionärin geworden, und dann geht es am Schluss fast nur ums Geld. Wo war Amira, als wir uns kennengelernt haben? Wie ist sie aus der Beziehung gegangen? Wo wird sie in ein paar Jahren stehen? Meine Forderung war, dass Amira den Namen Pocher ablegt, das war bei Sandy damals genau dasselbe. Das lag mir am Herzen", schildert Oliver und möchte damit wohl sagen, dass Amira ohne ihn nicht an dem Punkt sein würde, an dem sie heute steht.

Mittlerweile ist Amira wieder in festen Händen. Die zweifache Mutter machte im Juli 2024 die Beziehung zu Christian Düren (34) im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung offiziell. Oliver konnte es sich in den vergangenen Monaten nicht verkneifen, seiner Ex die neue Liebe nicht zu gönnen. Immer wieder stichelte er öffentlich gegen Amira und Christians Beziehung. In ihrem Podcast "Liebes Leben" verriet die 32-Jährige im Oktober des vergangenen Jahres, wie die Beziehung zum Vater ihrer Kinder wirklich ist: "Es wird nie langweilig. Mal ist es einen Tag gut, dann mal wieder nicht. Es gibt noch keine Konstante."

ActionPress / Panama Pictures Oliver Pocher im November 2024

Getty Images Amira Aly und Christian Düren beim "Barbara Tag by Mon Chéri" im Dezember 2024

