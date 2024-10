So ist das Verhältnis zwischen Amira Aly und Ex Olli Pocher

Nach der offiziellen Trennung im Sommer 2023 sind Amira Aly (32) und ihr Ex-Mann Oliver Pocher (46) hauptsächlich nur noch durch ihre zwei gemeinsamen Kinder miteinander verbunden. Für diese ziehen die Moderatorin und der Komiker wohl an einem Strang – dennoch scheint das Verhältnis zwischen den beiden eher durchwachsen. "Es wird nie langweilig. Mal ist es einen Tag gut, dann mal wieder nicht. Es gibt noch keine Konstante", verrät die Beauty in ihrem Podcast "Liebes Leben".

Dass die Beziehung zueinander nicht besonders gut ist, mag womöglich auch an diversen Sticheleien seitens des Entertainers gegen seine Ex liegen. Doch die können Amira mittlerweile gar nichts mehr anhaben. "Es ist mir ehrlich gesagt alles so egal geworden. Ich gucke da nicht hin, ich höre da nicht hin, ich lese es mir noch nicht mal mehr durch", erklärt sie und betont: "Es ist wirklich so unwichtig geworden." Mittlerweile setze sie sich nur noch mit Olli auseinander, wenn es um die Kids geht.

Eine große Unterstützung wird wohl auch ihr neuer Partner sein. Seit Anfang des Jahres ist Christian Düren (34) der neue Mann an Amiras Seite. Im Juli machten die Turteltauben ihre Beziehung dann mit einem gemeinsamen Auftritt bei der Berlin Fashion Week offiziell. Auch ihre Kinder hat der "Taff"-Moderator schon kennengelernt, von denen er bestens aufgenommen wurde. "Ich habe wirklich ganz großes Glück mit Christian, er war die ganze Woche mit den Kindern, jeden Tag", schwärmte Amira kürzlich in "Liebes Leben".

Anzeige Anzeige

Getty Images Amira Aly, Moderatorin

Anzeige Anzeige

AEDT/ActionPress Amira Aly und Christian Düren auf der Berliner Fashion Week 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige