Nach Gewichtsabnahme: Menowin Fröhlich bekommt neue Zähne

Menowin Fröhlich (37) nimmt einmal das Komplettpaket! Nachdem der Sänger in der vergangenen Zeit bereits rund 80 Kilogramm an Körpergewicht verloren hat, geht er nun seinen Zähnen an den Kragen. "Ich habe ein sehr turbulentes Leben hinter mir. Mit vielen Höhen und Tiefen. Und da hat man das eine oder andere über mehrere Jahre zu sich genommen, was die Zähne natürlich kaputtmacht", erklärt der DSDS-Star im RTL-Interview und fügt hinzu: "Wenn ich was genommen habe, hatte ich Gesichtszuckungen und habe mit den Zähnen geknirscht." Das gehört aber schon lange der Vergangenheit an. Deshalb machte sich Dr. Julia Thiel-Maier an die Arbeit und setzte Menowin Veneers ein.

Nach der Behandlung ist die Freude über die neue Kauleiste riesig. "Viele Leute brauchen jetzt eine Sonnenbrille, wenn ich anfange zu lächeln", scherzt Menowin. Mit dem Ergebnis sei er mehr als zufrieden. "Ich glaube, dass es sympathischer macht, dass es sauberer aussieht und das jetzt zu meinem neuen Leben dazugehört", schwärmt der 37-Jährige im Gespräch mit dem Sender. Nicht nur Menowin kann sich für sein neues Lächeln begeistern, auch seine Frau stempelt den Eingriff als gelungen ab.

Menowin hat sein Leben nahezu vollständig umgekrempelt. Zuletzt brachte die TV-Bekanntheit eine stattliche Summe von 180 Kilogramm auf die Waage. Hätte er seinen Schweinehund nicht am Schlafittchen gepackt, wäre er heute vermutlich nicht mehr am Leben, wie ein Arzt zu Menowin gesagt haben soll. "Man hat mich sofort ins Krankenhaus gebracht, hat mich dann eine Woche da gelassen und eingestellt", erinnerte er sich im Gespräch mit RTL zurück und fügte hinzu: "Man hat mir 800 Milliliter Magen entnommen und da ging es dann für mich einfach bergauf."

Promiflash Menowin Fröhlich mit seinen Zahnärzten, 2025

TikTok / menowin_offiziell Menowin Fröhlich im Januar 2025

