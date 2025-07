Nach plötzlichem Liebes-Aus: So geht es Menowin Fröhlich

Menowin Fröhlich (37) hat vor wenigen Tagen für Schlagzeilen gesorgt, als er das Liebes-Aus mit seiner neuen Partnerin öffentlich machte. In seiner Instagram-Story gibt der 37-Jährige nun ein Update zu seinem Gemütszustand. "Auf jeden Fall geht es mir wirklich sehr, sehr gut", erzählt der Sänger freimütig und betont, dass er sich nach der emotionalen Trennung bewusst einige Tage zurückgezogen habe, um sich zu reflektieren. Dies habe ihm geholfen, sich "ein bisschen befreiter von der ganzen Geschichte" zu fühlen.

Ob seine Worte allein auf das Liebes-Aus oder auch auf die offenbar schwierige Beziehung zur Mutter seiner Kinder, Şenay, abzielen, ließ er offen. Bekannt ist, dass Menowins Beziehung zu Şenay in der Vergangenheit immer wieder für öffentliche Diskussionen sorgte, was die Familienharmonie oft auf eine Zerreißprobe stellte. Doch in einer weiteren Story teilte Menowin ein Video, das ihn bei einem entspannten Tag mit einem seiner Kinder zeigte.

Erst am vergangenen Donnerstag machte der einstige DSDS-Teilnehmer die Trennung von seiner kurzzeitigen Partnerin bekannt. "Ich habe mich jetzt getrennt und lebe von nun an alleine und versuche wirklich alles, damit es den Kids gut geht", erklärte er in seiner Instagram-Story. Zuvor musste sich das Paar mit heftiger Kritik zu ihrer Beziehung auseinandersetzen. So wurde ihm unter anderem ein toxisches Verhalten in Beziehungen vorgeworfen.

Anzeige Anzeige

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und eine unbekannte Frau, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / senayfroehlich Şenay und Menowin Fröhlich, März 2020