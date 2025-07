Menowin Fröhlich zahlt Ex Şenay keinen Unterhalt für Kinder

Şenay Fröhlich (34) muss aktuell eine große Last allein tragen. Nachdem Menowin Fröhlich (37), bekannt als Musiker und Reality-TV-Star, die Familie im April dieses Jahres plötzlich verließ, bleibt die Betreuung ihrer fünf gemeinsamen Kinder allein an ihr hängen. Nun kommt ans Licht: Von ihrem Noch-Ehemann erhält Şenay keinerlei Unterhaltszahlungen. Stattdessen unterstützt er sie lediglich mit Drogeriegutscheinen, wie sie in einem Interview mit RTL verriet. "Damit ich Babynahrung, Pampers und so weiter holen kann", fügte sie hinzu. Zu den Aussagen wollte sich Menowin bisher nicht äußern.

Die Trennung des Paares war nicht nur für die Öffentlichkeit eine große Überraschung. Auch Şenay selbst wurde von der Entscheidung ihres ehemaligen Partners überrumpelt. Wie sie weiter in dem Interview verriet, verließ der TV-Star seine Familie am 12. April 2025. "Er hat zu meinen Kindern gesagt, er wolle spazieren gehen. Ich hab' ihn dann angerufen, und da sagte er mir, er wolle noch einkaufen gehen und dann zurückkommen. Aber er kam nicht mehr zurück", erinnerte sich die fünffache Mama. Zwei Tage nach dieser skurrilen Aktion meldete sich Menowin laut seiner Noch-Ehefrau aus dem Krankenhaus und begründete damit seine Abwesenheit. Zurück zur Familie ging es für ihn danach nicht: "Er kam dann aber nicht mehr nach Hause zurück, sondern ist in eine Ferienwohnung gegangen."

Nach diesem Vorfall war die 14-jährige Beziehung für Şenay "definitiv beendet", wie sie nachdrücklich betonte. Dieser radikale Cut veranlasst die 34-Jährige nun, in die Zukunft zu blicken. Im Nachhinein bereue sie es sogar ein wenig, die Reißleine nicht schon früher gezogen zu haben: "Dadurch, dass er mich während der Beziehung immer klein gemacht hat, hatte ich leider nicht genug Selbstbewusstsein, um eine Trennung durchzuziehen. Jetzt bin ich aber froh, dass ich von ihm losgekommen bin." Ein Liebescomeback schließe sie zu "1000 Prozent" aus.

Instagram / senayfroehlich Menowin Fröhlich mit seiner Frau Şenay, 2019

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich im Mai 2025

Instagram / senayfroehlich Şenay Fröhlich, 2020